Доллар резко снижается на открытии Мосбиржи

https://static.news.ru/photo/5dfd853c-78a1-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Открытие торгов Московской биржи ознаменовалось падением курса доллара. Американская валюта снизилась по отношению к рублю на 0,68% до 75,51 рублей.

Евро упал на 0,27%, до отметки 81,83 рублей. Уже к 10:06 доллар упал до 75,43 рублей, а евро потерял ещё 0,23%.

Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара на открытии торгов МосБиржи 6 апреля составил 76,84 рубля, увеличившись на 0,45%. Евро вырос на на 0,33% и достиг отметки 82,9 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила $31,69 доллара за баррель.