Доллар резко снижается на открытии Мосбиржи

Открытие торгов Московской биржи ознаменовалось падением курса доллара. Американская валюта снизилась по отношению к рублю на 0,68% до 75,51 рублей.
Евро упал на 0,27%, до отметки 81,83 рублей. Уже к 10:06 доллар упал до 75,43 рублей, а евро потерял ещё 0,23%.
Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара на открытии торгов МосБиржи 6 апреля составил 76,84 рубля, увеличившись на 0,45%. Евро вырос на на 0,33% и достиг отметки 82,9 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила $31,69 доллара за баррель.
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