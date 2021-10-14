Чубайс назвал условия достижения Россией углеродной нейтральности

Россия для достижения углеродной нейтральности к 2060 году должна реструктуризировать все отрасли экономики и пересмотреть ряд направлений внутренней политики. Так считает специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что России также необходимо пересмотреть налоговую, таможенную, внешнеэкономическую, тарифную, социальную и бюджетную политики. По словам функционера, России предстоит решить много вопросов, относящихся к преобразованиям.

Первое — реструктуризация 100% отраслей России, — сказал Чубайс.

По его словам, климатическая сфера должна быть полностью исключена из каких бы то ни было ограничений. Чубайс назвал «полной нелепостью ограничение на какие-то климатические проекты в России, которые являются наиболее эффективными в мире».

Ранее Чубайс отмечал, что снижение цены на возобновляемую энергию в России и её приближение к цене на полученную традиционными способами стало результатом верной стратегии и рыночной конкуренции. Таким образом он прокомментировал итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов. Указывается, что цена на электроэнергию по ряду проектов ветрогенерации составит две тысячи рублей за 1 МВт/ч, солнечной — от 4,3 тысячи до 6,4 тысячи рублей за 1 МВт/ч.