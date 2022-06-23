Чем новые британские санкции грозят России Британия запрещает экспорт в нашу страну фунтов, транспортных и нефтеперерабатывающих технологий

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания ввела новые санкции против России. Королевство запрещает экспорт в нашу страну наличных фунтов, а также товаров и технологий, относящихся к морским перевозкам и нефтепереработке. Вводится и ряд других ограничений. NEWS.ru узнал у экспертов о том, как это повлияет на граждан и экономику России.

Деньги

Британия запрещает экспорт в Россию наличных фунтов стерлингов, а также доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией. Еще в начале марта аналогичные меры с долларами и евро предприняли США и Евросоюз.

«На банковскую систему и граждан это повлияет незначительно. Валютный оборот у нас в основном был в долларах и евро. Фунтов было очень немного», — сказал NEWS.ru доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Финансовый аналитик Михаил Беляев отмечает, что мера может доставить неприятности гражданам, которые захотят получить наличные фунты в российских банках и выехать с ними за рубеж.

Богатые россияне, которые раньше приезжали и покупали в Британии квартиры и замки за наличные, теперь не смогут это делать. И это неплохая борьба с коррупцией, полагает депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин считает, что запрет экспорта фунта повысит и без того значительные издержки российского бизнеса, работающего с британскими коллегами.

Инвестиции

Также сама себе Британия запретила импортировать из России «товары, приносящие доход», и получать у нас связанные с этим технические, финансовые и брокерские услуги. Евгений Гонтмахер полагает, что речь идет об инвестпроектах и случаях, когда наши компании размещают в британском инвестбанке средства или активы для получения прибыли.

Фото: shutterstock

«По операциям на финансовых рынках, кредитно-денежным операциям, международным контрактам, выходу на IPO и коммерческий арбитраж, которые так или иначе осуществляются в Лондоне и на Лондонской бирже, какие-то последствия могут наступить для российских компаний. Если они еще не находятся под санкциями. С теми, кто ранее попал под санкции, эта деятельность уже ограничена», — добавила Оксана Дмитриева.

Торговля металлами

Запрещено предоставлять технические, финансовые и брокерские услуги, если это связано с импортом железа и стали.

«Россия всегда была экспортером в Европу стали и изделий из нее. И эту торговлю нужно было как-то обслуживать — работали торговые дома, предоставлялись финансовые и страховые услуги. Но так как экспорт из России стали и железа в Великобританию запрещен (c 14 апреля. — NEWS.ru), то эти услуги стали не нужны. Сейчас это уже формальность», — сказал Гонтмахер.

Морские перевозки, нефтепереработка и топливо

Британия запрещает предоставление России товаров и технологий, связанных с морскими перевозками. Кстати, Великобритания еще 1 марта объявила о закрытии портов страны для всех российских судов.

Фото: Paul Marriott/Global Look Press

Также расширен санкционный перечень товаров и технологий для нефтепереработки и других отраслей промышленности. Гонтмахер напоминает, что основные санкции в этом направлении были еще в весной. Вероятно, сейчас речь идет о не учтенных ранее дополнительных технологиях. Кроме того, Соединенное Королевство запретило экспорт в Россию авиационного топлива и присадок к нему.

«Мы зависим сейчас от торговли с Великобританией в очень небольшой мере. Все, что можно было сделать, они уже сделали. Очередные санкции — это желание просто изобразить давление. Если торговых отношений уже, по сути, нет, то и нечего ограничивать. Авиационное топливо Россия производит сама. Оборудование для нефтепереработки входило в предыдущие пакеты санкций», — сказал NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.