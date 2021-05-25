Ценз на соцпомощь: Кудрин нашёл рецепт борьбы с бедностью

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил лишать госвыплат тех россиян, кто имеет в собственности больше одного объекта недвижимости. Исключив таких получателей, государство за три-четыре года способно победить бедность благодаря адресной поддержке. По мнению экспертов, речь здесь скорее идёт о борьбе не с бедностью, а с «недостаточно» бедными. По факту озвученные предложения сводятся к тому, чтобы отнять у одних граждан и передать другим. NEWS.ru выяснил, какого ингредиента не хватает в рецепте Кудрина.

Добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трёх-четырёх лет реально, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Своим рецептом борьбы с бедностью — одной из главных проблем России — он поделился в интервью «Известиям» .

По мнению экс-министра финансов, государственная помощь социально незащищённым слоям должна стать более адресной и ориентированной на конкретного человека. В частности, Кудрин предложил исключить из числа людей, получающих социальную поддержку, граждан с «лишним» имуществом.

Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, — пояснил глава Счётной палаты.

Эти меры позволят снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году, считает Кудрин. Он также назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трёх до семи лет. Но «всё-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход». По словам Кудрина, «социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определённой стабильности».

Сейчас правилами предусмотрен достаточно большой объём собственности, которой может владеть семья в совокупности: квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка. При этом в расчёт нуждаемости не включены квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, недвижимость, полученная в качестве меры соцподдержки, и дальневосточные гектары.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению депутата Госдумы Олега Шеина, объём господдержки не растёт, а сокращается. Власти уже сэкономили на детских пособиях и готовы сэкономить снова.

Вместо того чтобы увеличить объём господдержки, предлагается отнять у одних граждан и передать другим. При этом не факт, что будет передано всё. Как пример, введение адресности по выплатам на детей в возрасте трёх — семи лет при декларированном увеличении сумм по малоимущим привело к сокращению госрасходов по этому направлению примерно вдвое, — написал Шеин в своём Telegram-канале.

Не оставил без внимания рецепт борьбы с бедностью от Кудрина известный экономист Никита Кричевский.

Другими словами, Кудрин уверен, что из 20 млн бедных у 10 млн уже есть два дома и две машины. Великий человек, — так прокомментировал эту идею Кричевский в соцсетях.

У некоторых опрошенных NEWS.ru экспертов предложения председателя Счётной палаты поддержки тоже не нашли. Для того чтобы не было бедных, Кудрин предлагает бороться с «богатыми», говорит руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Тезис о том, что эффективная система госпомощи невозможна без адресности, мы слышим много лет. И с тех пор наш корабль стоит на том же месте, у того же причала, с теми же лозунгами. К сожалению, никакой реальной работы по формированию системы, которая могла бы отделить тех, кто нуждается, от тех, кто не нуждается, у нас нет. Красочный пример тому — выплаты семьям с детьми летом прошлого года. С одной стороны, такая поддержка нужная и важная, с другой — её получили все, в том числе более чем обеспеченные семьи. Это доказывает только то, что система адресности далека даже от теоретической концепции, не говоря уже о её практическом применении. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

В попытке разработать систему помощи малоимущим чиновники постоянно оглядываются на условно богатых, боясь выделить им «лишние» деньги. Если у семьи два дома и две машины, то, к примеру, пособия в размере пяти тысяч может не хватить даже на бензин, замечает Ордов. Богаче от этого семья не станет.

Наличие двух квартир у семьи, где есть несколько детей, а постоянный источник дохода был потерян, не должно лишать её государственной поддержки. Богатые тоже плачут, напоминает эксперт. В этом смысле экономист считает целесообразным разработать систему, которая «сигнализировала» бы о том, когда у человека нет денег на самое необходимое. Акцент должен быть сделан не на имущественном цензе, а на доходах и расходах граждан. А социальная помощь, по мнению Ордова, должна предоставляться скорее в натуральном выражении, ведь «живые» деньги сегодня обесцениваются гораздо быстрее.

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон указывает, что сделанные Кудриным замечания полностью соответствуют проектам постановлений Минтруда по поддержке малоимущего населения.

С 1 апреля 2020 года Минтруд уже изменил правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трёх до семи лет, напоминает она. Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семьи квартиры, но не более 24 квадратных метров на человека; жилого дома, но не более 40 квадратных метров на человека; нежилого строения; земельного участка не более 0,25 га общей площадью; дачи и гаража; легкового автомобиля; мотоцикла; трактора; маломерного судна; банковского вклада (если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У семьи обязательно должен быть доход, а если его нет, то должны быть уважительные причины.

Это и есть имущественный ценз, отсечение «подозрительных» бедных граждан, а также той прослойки, которая пытается существовать за счёт детских и социальных пособий. При применении такого ценза высвободившиеся в рамках бюджетных средств деньги можно будет перераспределить справедливее. Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Президент России Владимир Путин майским указом от 2018 года поставил перед правительством задачу к 2024-му снизить уровень бедности в России с 13,2% до 6,6%. После начала пандемии, в июле 2020 года, он сдвинул сроки выполнения этого требования на 2030-й.

По данным Росстата, по итогам прошлого года в России было 17,8 млн, или 12,1%, бедных с доходом ниже прожиточного минимума.