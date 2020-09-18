Цены на нефть выросли до $43,55 за баррель после переговоров ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/01c6e1f8-f977-11ea-b986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть утром 18 сентября растут на фоне ожиданий о восстановлении спроса после последнего заседания ОПЕК+.

Стоимость барреля Brent выросла на 0,58% до 43,55 рублей за баррель, нефть WTI подорожала на 0,54% до $41,19 за баррель, сообщают РИА Новости. К 9:15 по мск цена на Brent поднялась до $43,6 за баррель, на WTI — до $41,24.

Агентство отмечает, что рынок растёт на фоне ожиданий по восстановлению спроса после очередного заседания ОПЕК+, где станы сообщили о выполнении своих обязательств в рамках сделки на 101%.

NEWS.ru ранее сообщал, что, по словам министра энергетики России Александра Новака, мировой спрос на нефть восстановился до 93% от докризисных показателей. По его мнению, спрос на нефть может полностью восстановиться ко второму кварталу 2021 года.