Цены на нефть выросли до $43,55 за баррель после переговоров ОПЕК+

Цены на нефть утром 18 сентября растут на фоне ожиданий о восстановлении спроса после последнего заседания ОПЕК+.
Стоимость барреля Brent выросла на 0,58% до 43,55 рублей за баррель, нефть WTI подорожала на 0,54% до $41,19 за баррель,
Агентство отмечает, что рынок растёт на фоне ожиданий по восстановлению спроса после очередного заседания ОПЕК+, где станы сообщили о выполнении своих обязательств в рамках сделки на 101%.
NEWS.ru ранее сообщал, что, по словам министра энергетики России Александра Новака, мировой спрос на нефть восстановился до 93% от докризисных показателей. По его мнению, спрос на нефть может полностью восстановиться ко второму кварталу 2021 года.
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