Цены на газ упали ниже $1000 впервые с конца октября

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров, общее снижение цены газа в Европе с начала дня составляет 2,4%. Стоимость фьючерса на газ впервые достигла такого показателя с конца октября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $993 за тысячу кубометров, или €85 за мегаватт-час. До этого топливо демонстрировало рекордный рост до $1,9 тысячи за тысячу кубометров.

Ранее цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до $1150 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсов выросла на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на декабрь, а ФРГ приостановила сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».

Между тем депутат бундестага Клаус Эрнст заявил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ необоснованно затягивает сертификацию оператора «Северного потока — 2» и тем самым способствует повышению цен на газ. Он подчеркнул, что идеология и политика не должны препятствовать снабжению. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что увеличение поставок газа для европейских потребителей зависит от заявок с их стороны и является предметом коммерческих переговоров.