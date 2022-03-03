Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года росла на 3,05% и дотянулась до показателя $108,17 за баррель. Таковы данные торгов на 04:32 по московскому времени.

В дальнейшем рост показателей ускорился и уже в 04:41 стоимость Brent составила $108,46 за баррель.

По состоянию на 04:53 по Москве стоимость выросла на 4,2% и составила $109,38 за баррель. Ранее цена на нефть этой марки превышала $109 в августе 2014 года.

Также выросла и стоимость фьючерса на нефть марки WTI. Она выросла на 3,81% и достигла $107,22 за баррель.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что Запад будет отказываться от российской нефти по политическим причинам.

В свою очередь сообщалось, что по итогам торгов во вторник, 1 марта, стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе выросла на 30% и совсем немного не дотянула до $1500 за тысячу кубометров.