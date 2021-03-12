Цена бензина АИ-92 на бирже выросла до рекордного значения

https://static.news.ru/photo/d8ab68e6-8320-11eb-9034-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) на биржевых торгах 12 марта выросла до 55,75 тысячи рублей за тонну, обновив таким образом рекорд мая 2018 года.

Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена АИ-92 за один день торгов выросла на 1,71%. С начала 2021 года показатель вырос на 12,33%. В мае 2018 года эта марка топлива стоила 55,43 тысячи рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже 12 марта составила 35,3 тысячи рублей за тонну, обновив максимум, достигнутый всего тремя днями ранее. За день СУГ подорожали на 0,52%, с начала года — более чем на 50%.

Ранее в Минэнерго РФ объяснили рост стоимости бензина в начале марта общим изменением индекса потребительских цен с начала года и оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо, передавал NEWS.ru.

В министерстве отметили, что профильные эксперты мониторят обстановку на рынке АЗС как «в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции». Кроме того, в целях сохранения стабильного снабжения топливом потребителей, а также поддержания объёма торгов на бирже кабмин РФ сделал рекомендации в адрес отраслевых компаний.