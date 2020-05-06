ЦБ РФ продолжил продажу валюты на внутреннем рынке на 20 млрд рублей в день

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Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 30 апреля на сумму 20,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют обнародованные данные регулятора.

Объём валюты, проданной ЦБ с расчётами 29 апреля, был немного больше и составлял 20,4 млрд рублей.

Продажи осуществляются в рамках упреждающих мер по снижению волатильности в финансовом секторе.

Центробанк продаёт валюту с 10 марта. Это необходимо для повышения предсказуемости действий денежных властей, а также для снижения финансовой турбулентности в условиях резких изменений на нефтяном рынке и вследствие кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что в первый час торгов 6 мая на МосБирже доллар и евро отыграли падение. Американская валюта поднялась выше уровня в 74 рубля, европейская преодолела планку в 80 рублей. В дальнейшем в ходе торгов они продолжили рост.