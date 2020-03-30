Власти Москвы приостановили работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок из-за распространения коронавируса. Об этом на своём сайте написал мэр столиц Сергей Собянин.
На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. <...> Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения, — написал он.
Он также подчеркнул, что букмекерские конторы могут создавать соблазн для нарушения режима самоизоляции.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Wildberries сообщила о намерениях крупных ретейлеров и служб доставки. Они планируют ввести единые правила безопасности в связи с пандемией коронавируса.
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