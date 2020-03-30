Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

На открытии торгов 31 марта курс доллара упал на 0,3%. Показатели евро понизились на 0,6%. Об этом стало известно исходя из обнародованных сведений торгов Мосбиржи.

Исходя из имеющейся информации, в настоящее время курс евро опустился ниже 87 рублей. Как ранее писал NEWS.ru, ЦБ РФ сообщил об укреплении курса рубля. Причинами стали стабилизация мировых рынков и...