Более 9 млрд руб. выплатят борющимся с коронавирусом медикам

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Кабмин РФ направит более девяти миллиардов рублей на допвыплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом и людям из группы риска в 76 регионах страны.

Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

<…> несмотря на то, что ситуация в целом по стране стабилизируется, их опасная работа не прекращается ни на минуту. Направим более 9 миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения <…>, — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что данные выплаты рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.

Кроме того, Мишустин добавил, что за июль и август продлены установленные по поручению президента фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи. На предоставление выплат будет направлено около пяти миллиардов рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки COVID-19 официально подтверждён у 5267 жителей российских регионов. За время пандемии коронавирус в РФ выявили у 871 894 человек.