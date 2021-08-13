Безработные американцы отказались возвращаться в офисы

Незанятые граждане США перестали стремиться возвращаться в офисы для трудоустройства, несмотря на рекордный рост открытых вакансий в стране. Об этом сообщает международный интернет-портал MarketWatch.

Отмечается, что американцев не заставит вернуться на стандартные места работы даже отмена выплаты социальных пособий, введённых из-за пандемии коронавируса. В то же время количество открытых вакансий в стране достигло отметки в 10,1 миллиона объявлений, что является наибольшим показателем за последние годы.

Профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ариндраджит Дубе подчеркнул, что на данный момент без дополнительных выплат в стране остались 3,5 миллиона жителей США, а 21 из 25 американских граждан перестал получать пособие по «чрезвычайной» безработице. Однако даже несмотря на эти факторы, занятость населения не выросла.

По словам главного экономиста компании Ziprecruiter в Санта-Монике Джулии Поллак, социальные выплаты не влияют в значительной мере на эти показатели. Она отметила, что люди продолжают оставаться дома, потому что болеют COVID-19 или не могут позволить себе платный уход за детьми.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили управлять трудоустройством россиян, как в СССР. В частности, депутат Ярослав Нилов выступил с предложением вернуть в России распределение выпускников бюджетных вузов по предприятиям. В первую очередь эта инициатива должна коснуться педагогических и медицинских специальностей.