Банкам могут дать возможность отказывать в подозрительных переводах

Российским банкам могут разрешить отказывать в обслуживании и проведении денежных переводов, вызывающих подозрение. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишет RT со ссылкой на его письмо в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина.
По мнению Петрова, это позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов граждан от мошеннических операций.
В письме отмечается, что в РФ
Юрист Дмитрий Кваша поддержал инициативу члена Общественной палаты, но подчеркнул, что необходимо установить средства и способы разблокировки средств, чтобы нововведение не оборачивалось дополнительными препонами для граждан. По его словам, в подобной ситуации для разблокировки счетов юридическим лицам требуется от пяти до 10 рабочих дней, а потому подобные задержки грозят им невыполнением контрактов и штрафными санкциями.
То же самое может быть и с физическими лицами. Когда важно внести, допустим, платёж по кредиту, а у клиента блокировка счёта, он не может произвести начисление, плюс всё это отражается в кредитной истории, — отметил юрист.
Ранее сообщалось, что ущерб россиян от телефонного мошенничества по всей стране составляет от 3,5 млрд до 5 млрд рублей в месяц. При этом самой распространённой схемой является перевод денег на «защищённый» счёт. По данным ФинЦЕРТ (подразделения Центробанка по кибербезопасности), объём мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц за прошедший год в России вырос в полтора раза — до 9,8 млрд рублей. Возместить клиентам банков удалось только 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей.