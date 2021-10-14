Банкам могут дать возможность отказывать в подозрительных переводах

Российским банкам могут разрешить отказывать в обслуживании и проведении денежных переводов, вызывающих подозрение. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишет RT со ссылкой на его письмо в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По мнению Петрова, это позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов граждан от мошеннических операций.

В письме отмечается, что в РФ распространены мошеннические схемы, участники которых действуют под видом сотрудников банков, служб безопасности и клиентских отделов. Мошенники убеждают жертв в том, что их счета и вклады находятся под угрозой, в результате чего люди даже заставляют сотрудников банков совершать денежные переводы преступникам. Чаще всего жертвами таких мошенничеств становятся пенсионеры.

Юрист Дмитрий Кваша поддержал инициативу члена Общественной палаты, но подчеркнул, что необходимо установить средства и способы разблокировки средств, чтобы нововведение не оборачивалось дополнительными препонами для граждан. По его словам, в подобной ситуации для разблокировки счетов юридическим лицам требуется от пяти до 10 рабочих дней, а потому подобные задержки грозят им невыполнением контрактов и штрафными санкциями.

То же самое может быть и с физическими лицами. Когда важно внести, допустим, платёж по кредиту, а у клиента блокировка счёта, он не может произвести начисление, плюс всё это отражается в кредитной истории, — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что ущерб россиян от телефонного мошенничества по всей стране составляет от 3,5 млрд до 5 млрд рублей в месяц. При этом самой распространённой схемой является перевод денег на «защищённый» счёт. По данным ФинЦЕРТ (подразделения Центробанка по кибербезопасности), объём мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц за прошедший год в России вырос в полтора раза — до 9,8 млрд рублей. Возместить клиентам банков удалось только 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей.