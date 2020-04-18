Автор теории «чёрного лебедя» рассказал о возможных последствиях пандемии

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Мир во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа должен стать менее проницаемым, страны обязаны иметь возможность вводить дополнительные ограничительные меры в местах массового распространения болезни. Об этом сообщил американский экономист и автор теории «чёрного лебедя» Нассим Талеб.

Теория эксперта рассматривает труднопрогнозируемые события, которые требуют серьёзной силы воздействия и нового объяснения, которое в конечном счёте оказывается простым. Согласно «чёрному лебедю», эксперты стараются предсказать кризисы, однако сделать этого не могут.

Талеб заявил, что ситуация в мире в связи с пандемией не так уж сложна. По его словам, люди просто должны избегать мест массового распространения болезней, а правительствам необходимо усиливать контроль в таких местах, как аэропорты или границы.

И, хотя текущая пандемия еще не закончилась, если мы решим эту задачу, в следующий раз мы будем точно знать, как реагировать, если ситуация будет связана с респираторным заболеванием. Но если болезнь будет не респираторной, то нам надо будет заново учиться, — приводит слова экономиста РИА Новости.

Как отметил Талеб, пандемия не является «чёрным лебедем» по той причине, что её развитие можно было спрогнозировать.

Как ранее писал NEWS.ru, капитализм не выдержиткризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Мировому сообществу придётся искать новые формы экономического устройства, заявил профессор Школы государственных отношений Техасского университета (США) Джеймс К. Гэлбрейт.