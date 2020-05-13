Автодилеры обратились к Собянину с просьбой восстановить работу

https://static.news.ru/photo/83ea5152-953a-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев сообщил об обращении к мэру столицы Сергею Собянину.

К мэру обратилась и ассоциация «Российские автомобильные дилеры», и отдельные дилеры писали от себя лично. Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается и открытием автосервисов — там всё работает хорошо. И соблюдение социальной дистанции, и масочно-перчаточный режим, используются специальные средства для обработки помещений, — цитирует Мосеева ТАСС.

По его словам, автосалоны полностью готовы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников. Он также отметил, что поток в шоурумы гораздо меньше, чем в автосервисы.

Мы понимаем, что обеспечение всех средств защиты (масок, перчаток, социальной дистанции) — это дополнительные затраты, которые нам придётся понести, но это лучше, чем стоять закрытыми, — добавил Мосеев.

Ранее NEWS.ru информировал, что автодилеры и предприятия общепита серьёзнее всего пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Денис Мантуров.