Американский эксперт по климату предсказал бум геотермальной энергетики

https://static.news.ru/photo/53f3cdee-60d1-11eb-ba6b-fa163e074e61_660.jpg Несьявеллир ГеоТЭС, Исландия Фото: Gretar Ívarsson, geologist at Nesjavellir/Public domain/wikipedia.org

Американский климатический обозреватель Майкл Коррен считает, что в ближайшее время крупные игроки энергетического рынка начнут инвестировать в геотермальную энергетику.

Вложения в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) значительно выросли в последние годы, однако геотермальная отрасль до сих пор не пользовалась популярностью у инвесторов. Корен предположил, что ситуация вскоре изменится, так как крупные нефтяные компании захотят диверсифицировать портфели своих проектов.

В своей статье, которую опубликовал портал oilcapital.ru, американский эксперт напомнил , что традиционный энергетический сектор переживает тяжелейший кризис. При этом единственным направлением, где фиксируется рост, является сфера ВИЭ. На этом фоне бросается в глаза отсутствие проектов в геотермальной энергетике. В 2020 году в эту отрасль инвестировали всего около $675 млн. При этом технологии улавливания и хранения углерода привлекли $3 млрд.

В настоящее время ситуация меняется. Крупные нефтегазовые компании уже планируют масштабные инвестиции в геотермальную энергетику, так как экономическая привлекательность этого сегмента повышается, а финансовые показатели сектора ископаемого топлива снижаются.

Производство геотермальной энергии напрямую связано с основной деятельностью нефтегазовых компаний — бурением. В 1970-80-х годах американские фирмы пробурили сотни геотермальных скважин по всему миру, занимаясь разведкой многочисленных участков вдоль Тихоокеанского побережья, от Калифорнии до Филиппин. Топ-менеджеры всегда рассматривали геотермальную энергию как потенциальный источник дохода, однако в эпоху, когда цены на нефть превышали $100 за баррель, это направление было явно непривлекательным. Большинство геотермальных скважин не могли покрыть затраты на поиск и разработку новых месторождений.

Новые технологии позволяют решить проблему рентабельности. В частности, свою роль могут сыграть современные методы геологического зондирования, горизонтального бурения и высокоинтенсивного разрыва пласта. При этом источники геотермальной энергии можно обнаружить практически в любом месте Земли. Эта энергия порождается процессами формирования планеты, распадом радиоактивных элементов и нагревом от трения при погружении плотных веществ в направлении ядра Земли. Выработка такой энергии не зависит от погоды и времени года и является более экологичной, чем использование ископаемого топлива.

Первые признаки интереса нефтегазовых компаний к геотермальной энергетике уже проявились. Так, Джон Редферн, соучредитель стартапа Еаvor, анонсировал поступление значительного объёма инвестиций от крупной нефтегазовой фирмы. Предприниматель при этом отметил, что раньше нефтяники издевались над геотермальной энергией.

NEWS.ru ранее писал о развитии сферы ВИЭ, в том числе геотермальной энергетики, в России.