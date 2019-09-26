Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и группа алмазодобывающих компаний «Алроса» подписали договор о продаже смоленского завода «Кристалл».
В результате сделки 100% находящихся в федеральной собственности акций будет отчуждено в пользу «Алросы», сказано в
«Кристалл» — крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также главный экспортёр драгоценных камней из России. Интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли и позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединённой компании, отметили в Росимуществе.
Работа над соглашением шла почти два года, уточнили в ведомстве.
Ранее, как писал News.ru, добытые компанией «Алроса» алмазы было решено назвать в честь выдающихся якутян. Соответствующая акция стартовала весной в рамках подготовки к 100-летию со дня образования Якутской АССР.