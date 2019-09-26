https://static.news.ru/photo/d14f5370-e09a-11e9-912e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и группа алмазодобывающих компаний «Алроса» подписали договор о продаже смоленского завода «Кристалл».

В результате сделки 100% находящихся в федеральной собственности акций будет отчуждено в пользу «Алросы», сказано в пресс-релизе ведомства . В бюджет Российской Федерации поступит 1,886 млрд рублей.

«Кристалл» — крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также главный экспортёр драгоценных камней из России. Интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли и позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединённой компании, отметили в Росимуществе.

Работа над соглашением шла почти два года, уточнили в ведомстве.

Ранее, как писал News.ru, добытые компанией «Алроса» алмазы было решено назвать в честь выдающихся якутян. Соответствующая акция стартовала весной в рамках подготовки к 100-летию со дня образования Якутской АССР.