Академик РАН выступил против деноминации рубля

https://static.news.ru/photo/67276856-c29f-11ea-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.

В деноминации никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределённостью. Я думаю, что это затея контрпродуктивная. Нет никаких объективных оснований для этого, — заявил «НСН» Гринберг.

Он уточнил, что инфляция в настоящее время низкая, прогнозы по ней тоже невысокие. Гринберг назвал деноминацию идеей странной, бессмысленной и «психологически невыгодной» для власти.

Как писал NEWS.ru, Центробанк в начале июля зафиксировал рекордный объём наличных денег (11,6 трлн рублей) в стране, то есть на каждого россиянина, включая заключённых, инвалидов и младенцев, приходится сейчас по 80 тыс. рублей. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз. По мнению эксперта, деноминация обойдётся недорого, за счёт Центробанка. Он заявил, что после этого бутылка воды будет стоить 30–70 копеек, проезд на метро — 50 копеек, а курс доллара — 70 копеек. При этом другие эксперты заявили, что деноминация вызовет панику у россиян, они начнут экстренно скупать доллары, а предприниматели столкнутся с ещё большими расходами, так как необходимо будет перенастраивать кассы и банкоматы.