Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сошла с дистанции, упав с мотоцикла во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253 км спецучастка в Монголии.
На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой, и я на всём ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла, и меня оттуда катапультировало, — приводит слова Нифонтовой пресс-служба организаторов гонки.
После падения спортсменку доставили в госпиталь на вертолёте. Врачи подозревают перелом ключицы.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» является международным ралли-марафоном, проводимым с 2009 года на территории России, Центральной Азии и Китая.
В этом году 10 этапов турнира проходят с 6 по 16 июля в России, Монголии и Китае.
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