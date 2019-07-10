Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская фигуристка Полина Цурская, закончившая карьеру в 17 лет, рассказала, почему за год до этого покинула группу Этери Тутберидзе.

Пошли травмы. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала всё в штыки, — приводит слова Цурской «Советский спорт». Фигуристка тренировалась...