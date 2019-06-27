https://static.news.ru/photo/ec5d6b7c-98ea-11e9-a154-fa163e074e61_1024.jpg Янис Тимма Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о заключении нового контракта с латвийским форвардом Янисом Тиммой.

Я очень рад, что продолжу карьеру в «Химках», где чувствую себя уютно и хорошо. Здесь действительно игроки, тренеры, менеджмент, болельщики — это одна семья, — приводит слова Тиммы пресс-служба клуба.

Новое трудовое соглашение с латвийцем рассчитано на два года.

В завершившемся сезоне он провёл за «Химки» 13 игр в Единой лиге ВТБ и в среднем за игру набирал 16 очков и 3,5 подбора.

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