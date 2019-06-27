Российская певица и актриса Ольга Бузова станет игроком испанского футбольного клуба «Барселона» на 48 часов.
Спонсор действующих чемпионов Испании сделал в своём Instagram-аккаунте
Бузова в комментариях к посту написала:
Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку.
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Волшебного понедельника, мои дорогие! Я с новостями и, надеюсь, вы меня поддержите Вас уже почти 16 миллионов, и я чувствую огромную ответственность перед вами! Хочу быть для вас мотиватором, идти рядом и вдохновлять моих людей на победы #моилюдивсегдасомной Движение вперед это большой труд. От наших решений зависит будущее, мы можем его сделать любым Но как часто усталость, лень, привычки встают у нас на пути и превращаются в отговорки? Да постоянно! Я, как никто знаю, как сложно бывает заставить себя собраться и идти вперед. Но я научилась. Я не боюсь. Я знаю, что помогает добиваться целей, и готова раскрыть свои секреты. Мне так хочется, чтобы вы все стали счастливее, успешнее, ближе к своим мечтам! Давайте вместе сотрем отговорки и добьемся успеха Если идея нравится, решено! Запускаю для вас социальную инициативу «Стирай Отговорки». Для каждого из вас я стану мотиватором и вместе мы придем к успеху! Итак, выкладывайте посты с хештегом #стирайотговорки , пишите, в какой области вам нужна мотивация, о чем вы мечтаете и какие оправдания вам мешают... и следите за моим аккаунтом. Я выберу самые горячие темы и буду помогать вам стирать отговорки и добиваться победы. С сегодняшнего дня я ваш личный мотиватор, мои хорошие! Летим вперед. #Бузова #Buzova
Как сообщают организаторы, уже 29 июня Бузова будет представлена в качестве игрока «Барселоны».
Ранее News.ru писал, что «Барселона» объявила о трансфере Нето.