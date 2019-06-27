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Бывший главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Гаджи Гаджиев стал президентом созданной в Дагестане «Махачкалы», которая будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Клуб решили создать по ходу сезона, пока было непонятно, что будет с «Анжи». В итоге на прошлой неделе подали все документы, вчера донесли оставшиеся и получили лицензию, — цитирует Гаджиева...