Нету Фото: Pablo Morano/AFLO/Global Look Press

Бразильский голкипер испанского футбольного клуба «Валенсия» Нето стал игроком «Барселоны».

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, сумма трансфера составила €26 млн.

Вратарь подписал соглашение с действующими чемпионами Испании до лета 2023 года.

Сумма отступных в контракте Нето составит €200 млн.

Ранее News.ru писал, что один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе команды.

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