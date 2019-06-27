Бразильский голкипер испанского футбольного клуба «Валенсия» Нето стал игроком «Барселоны».
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, сумма трансфера составила €26 млн.
Welcome— FC Barcelona (@FCBarcelona)
@Neto_Murara! Bem-vindo #ReadyToColor pic.twitter.com/gWhMuibLFK 27 июня 2019 г.
Вратарь подписал соглашение с действующими чемпионами Испании до лета 2023 года.
Сумма отступных в контракте Нето составит €200 млн.
Ранее News.ru писал, что один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе команды.