https://static.news.ru/photo/06ef31b0-98bd-11e9-b6c3-fa163e074e61_1024.jpg Нету Фото: Pablo Morano/AFLO/Global Look Press

Бразильский голкипер испанского футбольного клуба «Валенсия» Нето стал игроком «Барселоны».

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, сумма трансфера составила €26 млн.

Вратарь подписал соглашение с действующими чемпионами Испании до лета 2023 года.

Сумма отступных в контракте Нето составит €200 млн.

Ранее News.ru писал, что один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе команды.