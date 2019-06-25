Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе клуба.
Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с «сине-бело-голубыми»! — говорится на официальном сайте клуба.
Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb)
Детали:
https://t.co/xY1oDQYArt pic.twitter.com/SwfHLoudKG 25 июня 2019 г.
Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.