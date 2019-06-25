https://static.news.ru/photo/9bc8c6ac-973c-11e9-9b0a-fa163e074e61_1024.jpg Александр Анюков Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Один из многолетних лидеров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков останется в системе клуба.

Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с «сине-бело-голубыми»! — говорится на официальном сайте клуба.

Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.