Тинькофф Банк нашёл замену Google Pay и Apple Pay Тинькофф Банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay

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Тинькофф Банк запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Tinkoff Pay, рассказал РБК вице-президент банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов. По своему функционалу Tinkoff Pay напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, также в него будут внедрены платёжные сервисы из экосистемы «Тинькофф».

Разные элементы Tinkoff Pay запустят поэтапно в течение 2022–2023 годов. В первую очередь клиентам стала доступна оплата более чем в 30 тысячах интернет-магазинов, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы». Для оплаты в офлайн-магазинах в Tinkoff Pay будет встроена NFC-технология. Этот способ будет доступен на смартфонах с Android для держателей карт всех платёжных систем, включая Visa и Mastercard. В будущем карты и счета к сервису смогут подключать и клиенты других банков, также в Tinkoff Pay планируется внедрить оплату с помощью биометрии.

По мнению руководителя направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, Tinkoff Pay может быть востребован как у покупателей, так и у продавцов, так как сервис бесконтактной оплаты, к которому привыкли россияне, полноценно не заменяет ни одно из текущих приложений. При этом возможность использовать карты разных банков, а также онлайн- и оффлайн-оплата могут стать конкурентным преимуществом «Тинькофф» и привлечь в банк новых клиентов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел на «Госуслугах», который смог бы частично заменить заблокированные из-за антироссийских санкций банковские приложения. Он предложил банкам делегировать «Госуслугам» задачи по созданию персональных банковских офисов, благодаря которым россияне могли бы оперативно управлять личными финансами, а также проводить платежи через личный кабинет. По его мнению, при помощи такого метода в России могли бы создать отечественную систему платежей на замену недоступным в РФ Google Pay и Apple Pay.