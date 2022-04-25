Милонов рассказал, как в России можно заменить Apple Pay и Google Pay

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел на «Госуслугах», который смог бы частично заменить заблокированные из-за антироссийских санкций банковские приложения. По его мнению, при помощи такого метода в России могли бы создать отечественную систему платежей на замену недоступным в РФ Google Pay и Apple Pay, пишет «360».

У нас есть разные предложения бесконтактных платежей, но я бы на базе «Госуслуг» сделал более надёжную систему, потому что там авторизация серьёзного уровня и более высокий уровень доверия к госуслугам у населения, — заверил Милонов.

Он предложил банкам делегировать «Госуслугам» задачи по созданию персональных банковских офисов, благодаря которым россияне могли бы оперативно управлять личными финансами, а также проводить платежи через личный кабинет. По мнению Милонова, в текущих экономических условиях неправильно заставлять россиян носить с собой пластиковую карту или снимать наличные в отделении банка.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы рассмотрит иск против российского филиала корпорации Apple, истцом которого выступила общественная организация «Общественная потребительская инициатива». Согласно иску, счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений.