Высказывание главы Счётной палаты Алексея Кудрина относительно угрозы «социального взрыва» в России получило немалый резонанс. В Кремле проблему бедности не отрицают, но нельзя давать ей столь «гипертрофированную» оценку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Мнения опрошенных News.ru экспертов разделились: одни находят в словах Кудрина проявление необоснованного алармизма, другие считают их вполне оправданными.

В ходе интервью в программе «Познер» на Первом канале Кудрин заметил, что «бедность в России стала позором»: в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа малоимущих, особенно в семьях. Продолжающееся падение уровня жизни российских граждан на фоне относительно благополучной ситуации в других странах чревато социальным взрывом, считает политик. По его данным, сегодня за чертой бедности находится около 12,5 млн человек. Примерно ту же цифру (12,9 млн) приводила ранее вице-премьер, отвечающая за социальную сферу, Татьяна Голикова.

Сергей Лантюхов/News.ru

Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала, — сказал Кудрин.

От частных мер — к общим

По его словам, подготовлены предложения, реализация которых позволит снизить уровень бедности в семьях на 30–40%. Часть этих мер, таких как материнский капитал, уже проводится в жизнь. А малоимущим семьям, у которых дети родились с 2018 года, государство выплачивает пособия на первого ребёнка. Кудрин предлагает распространить эту практику абсолютно на все находящиеся в зоне бедности семьи, тем более что сумма, которая пойдёт на выплаты, посильна для бюджета.

Формулировки насчёт взрывов и так далее — не можем с этим согласиться, — прокомментировал заявление главы Счётной палаты пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России проблема бедности остаётся одной из наиболее острых, говорит генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Ситуация такова, что в категорию «бедный» попадают не только безработные и малоимущие, но и работающие граждане, размер заработных плат которых едва позволяет приобрести предметы первой необходимости. В большинстве случаев речь идёт о родителях-одиночках и многодетных семьях. И самое страшное, что людям на грани бедности некогда остановиться и подумать, как выйти из положения: им нужно продолжать работать, чтобы сводить концы с концами. По мнению Хохрина, предложения Кудрина действительно могут облегчить семьям жизнь, а 453 тысячи рублей материнского капитала — стать для многих спасительной передышкой.

Успешная реализация национальных проектов также повлияет на ситуацию — за счёт увеличения размеров заработных плат, реально располагаемых доходов населения и снижения общего количества бедных. Андрей Хохрин генеральный директор «Иволга Капитал»

Это самокритика по своей сути

Заявление Алексея Кудрина отдаёт алармизмом, полагает декан кафедры социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Около 12,5 млн россиян, живущих за чертой бедности, — это меньше 10% от общего числа граждан РФ, рассуждает собеседник News.ru. В США 46 млн человек получают талоны на питание и находятся за чертой бедности. Это примерно 13% всего населения страны, однако Америке никакой социальный взрыв не угрожает. По словам Шатилова, та политика жёсткой экономии, которую в своё время проповедовал Кудрин, сегодня продолжается его соратниками по финансово-экономическому блоку в правительстве.

Как раз эта стратегия во многом и приводит к тому, что деньги на социальные нужды выделяются очень и очень дозированно. По сути, Кудрин критикует сам себя, ведь он и раньше отстаивал предельно жёсткий монетаристский курс, политику социальной экономии. Александр Шатилов декан кафедры социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ

В чём можно согласиться с главой Счётной палаты

Алексей Кудрин прав в том, что уровень благосостояния российского населения снижается и что этот резко негативный тренд формирует существенные риски как в экономической, так и в социальной плоскости, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Граждане исчерпывают запас «потребительской прочности», поскольку на них с растущей силой давят обязательные платежи, необходимость погашать кредиты, оплачивать комуслуги и налоги. Нынешний уровень жизни люди смогут поддерживать на условно-комфортном уровне ещё в течение двух лет, используя различные заёмные ресурсы. А дальше, при отсутствии чётких действий со стороны государства по исправлению ситуации, риски кризисных явлений в социальной и демографической сферах будут только нарастать.

Очевидно, продолжает Покатович, что в российских политических элитах всё чаще признаётся серьёзность проблемы бедности и снижения доходов населения. Поэтому можно надеяться, что в перспективе власти предпримут соответствующие шаги по её разрешению. Однако до второй половины 2020 года государству вряд ли удастся реализовать какие-либо значимые меры по поддержке потребительского спроса.