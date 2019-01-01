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ЕАЭС ужесточил нормы ввоза товаров для личного пользования

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) изменил нормы беспошлинного ввоза гражданами товаров из-за рубежа, предназначенных для личного пользования. С 1 января стоимость этих товаров не должна превышать 500 евро.

Речь идет об интернет-покупках и о товарах, ввозимых на территорию сообщества всеми видами транспорта, кроме воздушного. Уточняется, что таможенные пошлины не будут взиматься, если все эти товары приобретены и доставлены в адрес одного физического лица в течение одного календарного месяца. Ещё одно условие – вес товаров не должен превышать 31 кг.

В ФТС России отмечают, что товары, заказанные ещё в прошлом году, но поступившие на таможню уже в текущем, будут оформляться в соответствии с новыми нормами, сообщает «Интерфакс».  

С 1 января изменения коснулись и норм ввоза для товаров личного пользования в сопровождаемом и несопровождаемом багаже. Если товары ввозятся автомобильным, железнодорожным, морским, речным транспортом или в пешем порядке, то таможенные платежи не будут взиматься при стоимости до 500 евро и (или) весе до 25 кг. Для воздушного транспорта норма осталась прежней – беспошлинно разрешен ввоз товаров стоимостью до 10 тыс. евро и весом до 50 кг. 

Ранее News.ru сообщил о намерении ЕАЭС создать новую валюту. Инициатива принадлежит Национальному платёжному комитету. Предполагается, что валюта будет исключительно электронной, а сфера её применения ограничится операциями взаимозачётов в рамках межгосударственной торговли. 


#таможня #пошлины #ЕАЭС
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