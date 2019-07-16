После недавней информации о том, что рубль признан одной из самых недооценённых валют, польский прогнозист Bloomberg Ярослав Косатый решил развеять этот «миф». По его оценке, курс отечественной валюты к концу года значительно снизится, до 69 рублей за доллар. Подливает масло в огонь и принятая Палатой представителей конгресса США поправка в проект оборонного бюджета о запрете на сделки с госдолгом РФ. Что ждать россиянам, и стоит ли уже сейчас бежать в обменники — в материале News.ru.

Прогноз Косатого стал самым пессимистичным, среди полученных в ходе опроса Bloomberg аналитиков. По медианной оценке, курс ослабнет всего лишь до 65 рублей за доллар. Основной аргумент, которым руководствовался польский специалист, — негативные последствия для нашей валюты от снижения ключевой ставки перекроют позитив от уменьшения базовой ставки ФРС США.

Конгрессмены же объяснили свою инициативу довольно просто — Россию нужно наказать за якобы вмешательство в выборы президента США. Сам же Дональд Трамп, победивший в президентской гонке, удачно успел возложить вину за приписываемое Москве вмешательство на Барака Обаму.

«В сентябре 2016 года, незадолго до выборов, ФБР рассказало президенту Обаме о возможном вмешательстве России в президентские выборы, и он ничего не сделал, потому что считал, что Хиллари Клинтон в итоге победит», — заявил Трамп в ходе митинга в Орландо в середине июня.

Александр Куров/News.ru

Однако российской финансовой системе есть, что противопоставить заокеанской угрозе. Но если Центробанк будет действовать решительно, то привлекательность рублёвых активов для иностранного бизнеса заметно сократится, а вложения нерезидентов в ОФЗ снизятся. О новых ограничениях с госдолгом говорили давно, рассматривались два варианта. Первый — запрет на уже выпущенные облигации, который мог бы стать шоком для бизнеса обеих стран, и второй — на приобретение новых. В итоге нынешний вариант стал компромиссным, так как решено пойти по второму сценарию.

Но сейчас эксперты склонны считать, что даже если санкционная инициатива пройдёт через сенат, что крайне маловероятно, так как у республиканцев есть своё видение оборонного бюджета, и ляжет на подписание на стол главы Белого дома, то запрет будет иметь лишь краткосрочный эффект и отечественный финансовый рынок сможет быстро оклематься и никакой паники не будет.

Россия успела нарастить резервы, которые сейчас превышают $518 млрд при внешнем долге в $482 млрд. Иностранцы же владеют около 30% облигаций федерального займа.

В беседе с News.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что вполне может быть, что к концу года рубль окажется под давлением. И если ожидание снижения ставки ФРС сейчас «россиянину» даже помогает, то всё изменится, если к процессу смягчения денежно-кредитной политики подключатся другие ЦБ — Европейский Центробанк, например, и Банк Англии, и Азии.

Здание Европейского центробанка во Франкфурте Epizentrum/Wikimedia Commons

В нефти в среднесрочной перспективе не видно поводов для ралли, если только не «оживёт» ближневосточный фактор. Вероятные санкционные ограничения на покупку российского госдолга для американцев — это не стоит сбрасывать со счетов, как бы ни хотелось, — тоже негатив для рубля. Рубль сейчас был бы слабее, если бы не рекорды Минфина по продажам ОФЗ во втором квартале, это нужно понимать. Продавать дальше госдолг такими же темпами нет смысла, да и спрос вряд и найдется. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Не стоит также забывать, что рубль — валюта развивающейся экономики, и если мировое экономическое торможение проявится более заметно, Россия и её валюта не смогут остаться в стороне, утверждает она. Среднесрочно доллар может оставаться в границах 62-65 рублей, к концу III квартала не исключены проходы в область 65-68 рублей, но выше 70 рублей его пока не видно при любом раскладе, прогнозирует Бодрова. И не стоит забывать, что первое полугодие для российской валюты традиционно успешнее, чем второе.

По мнению заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, факторы, которые могли бы сыграть против рубля, себя не проявили. После встречи Трампа и Путина на саммите G20 геополитические риски стали ещё менее значимы, а продление договоренностей в ОПЕК+ об ограничении добычи предполагает стабильность и по этому направлению.

С внутренними макроэкономическими факторами всё без изменений: спрос на доллары для выплаты дивидендов, предстоящие налоговые выплаты, интерес к российским гособлигациям у нерезидентов. Андрей Люшин зампредправления Локо-Банка

Он считает, что укреплению курса рубля поможет смягчение денежно-кредитной политики ФРС, а также приток денег на рынок государственных облигаций. Если события будут развиваться по благоприятному сценарию, то доллар к августу опустится до 62 – 63 рублей, евро – до 71 рубля, считает Люшин. Далее до конца года рубль может продолжить свое восхождение. К декабрю наверняка произойдет ослабление доллара, вызванное снижением процентных ставок в США.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Со своей стороны, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин склонен считать, что в действительности фактор снижения ставок пока вряд ли окажет по-настоящему девальвационный эффект.

Дело в том, что, во-первых, смягчение монетарной политики ЦБ РФ продолжит отставать от темпов замедления инфляции. Соответственно, реальная ставка будет держаться у верхней границы диапазона (2-3%), соответствующего нейтральной денежно-кредитной политике регулятора. ЦБ в этом плане может быть весьма консервативен, но даже в случае трёх снижений ключевой ставки до конца 2019 года ситуация существенно не поменяется. Василий Карпунин начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер»

Также, отмечает он, долларовые ставки в мире, как ожидается, будут снижаться на фоне смягчения политики ФРС. То есть это будет компенсировать фактор снижения рублевых ставок. В результате российские долговые инструменты останутся привлекательны для иностранных инвесторов, и потоки carry trade поддержат рубль в среднесрочной перспективе.

Трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов подчеркнул, что снижение стоимости отечественной валюты до 69 рублей за доллар к концу года выглядит весьма вероятным. Это, по его мнению, обосновывается как технической картиной, так и фундаментальными факторами.

Ситуация достаточно сильно похожа на ту, которая наблюдалась в аналогичном периоде прошлого года. Напомню, что в сентябре 2018 года курс достигал 70,5 рубля за доллар, вполне вероятно, что мы увидим повторение данного сценария. Олег Бугулов трейдер-аналитик компании «ФинИст»

С ним не согласен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, считающий, что явных значимых причин для того, чтобы ожидать ослабления рубля до конца года нет.

Учитывая высокую реальную доходность, российские ОФЗ пользуются высоким спросом у инвесторов, в том числе западных. Однако если ЦБ опережающими ФРС темпами будет снижать ключевую процентную ставку, то рубль может потерять поддержку. Тем не менее ЦБ вряд ли пойдёт на этот шаг. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Куда наиболее вероятный сценарий, по его оценке, — это усиление падения мировой экономики и уход из активов emergin markets в защитные. На этом фоне под конец года не исключена коррекция на отечественном валютном рынке.

В свою очередь главный аналитик ЦАФТ Антон Быков сообщил, что прогноз Bloomberg нужно рассматривать как базовый сценарий. Хотя более вероятным, говорит он, видится общее ухудшение ситуации на глобальных рынках этой осенью, а снижение ставки российским регулятором, представляется как дополнительный фактор, уменьшающий привлекательность российский активов и отечественной валюты.