После недавней информации о том, что рубль признан одной из самых недооценённых валют, польский прогнозист Bloomberg Ярослав Косатый решил развеять этот «миф». По его оценке, курс отечественной валюты к концу года значительно снизится, до 69 рублей за доллар. Подливает масло в огонь и принятая Палатой представителей конгресса США поправка в проект оборонного бюджета о запрете на сделки с госдолгом РФ. Что ждать россиянам, и стоит ли уже сейчас бежать в обменники — в материале News.ru.
Прогноз Косатого стал самым пессимистичным, среди полученных в ходе опроса Bloomberg аналитиков. По медианной оценке, курс ослабнет всего лишь до 65 рублей за доллар. Основной аргумент, которым руководствовался польский специалист, — негативные последствия для нашей валюты от снижения ключевой ставки перекроют позитив от уменьшения базовой ставки ФРС США.
Конгрессмены же объяснили свою инициативу довольно просто — Россию нужно наказать за якобы вмешательство в выборы президента США. Сам же Дональд Трамп, победивший в президентской гонке, удачно успел возложить вину за приписываемое Москве вмешательство на Барака Обаму.
«В сентябре 2016 года, незадолго до выборов, ФБР рассказало президенту Обаме о возможном вмешательстве России в президентские выборы, и он ничего не сделал, потому что считал, что Хиллари Клинтон в итоге победит», — заявил Трамп в ходе митинга в Орландо в середине июня.
Однако российской финансовой системе есть, что противопоставить заокеанской угрозе. Но если Центробанк будет действовать решительно, то привлекательность рублёвых активов для иностранного бизнеса заметно сократится, а вложения нерезидентов в ОФЗ снизятся. О новых ограничениях с госдолгом говорили давно, рассматривались два варианта. Первый — запрет на уже выпущенные облигации, который мог бы стать шоком для бизнеса обеих стран, и второй — на приобретение новых. В итоге нынешний вариант стал компромиссным, так как решено пойти по второму сценарию.
Но сейчас эксперты склонны считать, что даже если санкционная инициатива пройдёт через сенат, что крайне маловероятно, так как у республиканцев есть своё видение оборонного бюджета, и ляжет на подписание на стол главы Белого дома, то запрет будет иметь лишь краткосрочный эффект и отечественный финансовый рынок сможет быстро оклематься и никакой паники не будет.
Россия успела нарастить резервы, которые сейчас превышают $518 млрд при внешнем долге в $482 млрд. Иностранцы же владеют около 30% облигаций федерального займа.
В беседе с News.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что вполне может быть, что к концу года рубль окажется под давлением. И если ожидание снижения ставки ФРС сейчас «россиянину» даже помогает, то всё изменится, если к процессу смягчения денежно-кредитной политики подключатся другие ЦБ — Европейский Центробанк, например, и Банк Англии, и Азии.
Не стоит также забывать, что рубль — валюта развивающейся экономики, и если мировое экономическое торможение проявится более заметно, Россия и её валюта не смогут остаться в стороне, утверждает она. Среднесрочно доллар может оставаться в границах 62-65 рублей, к концу III квартала не исключены проходы в область 65-68 рублей, но выше 70 рублей его пока не видно при любом раскладе, прогнозирует Бодрова. И не стоит забывать, что первое полугодие для российской валюты традиционно успешнее, чем второе.
По мнению заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, факторы, которые могли бы сыграть против рубля, себя не проявили. После встречи Трампа и Путина на саммите G20 геополитические риски стали ещё менее значимы, а продление договоренностей в ОПЕК+ об ограничении добычи предполагает стабильность и по этому направлению.
Он считает, что укреплению курса рубля поможет смягчение денежно-кредитной политики ФРС, а также приток денег на рынок государственных облигаций. Если события будут развиваться по благоприятному сценарию, то доллар к августу опустится до 62 – 63 рублей, евро – до 71 рубля, считает Люшин. Далее до конца года рубль может продолжить свое восхождение. К декабрю наверняка произойдет ослабление доллара, вызванное снижением процентных ставок в США.
Со своей стороны, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин склонен считать, что в действительности фактор снижения ставок пока вряд ли окажет по-настоящему девальвационный эффект.
Также, отмечает он, долларовые ставки в мире, как ожидается, будут снижаться на фоне смягчения политики ФРС. То есть это будет компенсировать фактор снижения рублевых ставок. В результате российские долговые инструменты останутся привлекательны для иностранных инвесторов, и потоки carry trade поддержат рубль в среднесрочной перспективе.
Трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов подчеркнул, что снижение стоимости отечественной валюты до 69 рублей за доллар к концу года выглядит весьма вероятным. Это, по его мнению, обосновывается как технической картиной, так и фундаментальными факторами.
С ним не согласен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, считающий, что явных значимых причин для того, чтобы ожидать ослабления рубля до конца года нет.
Куда наиболее вероятный сценарий, по его оценке, — это усиление падения мировой экономики и уход из активов emergin markets в защитные. На этом фоне под конец года не исключена коррекция на отечественном валютном рынке.
В свою очередь главный аналитик ЦАФТ Антон Быков сообщил, что прогноз Bloomberg нужно рассматривать как базовый сценарий. Хотя более вероятным, говорит он, видится общее ухудшение ситуации на глобальных рынках этой осенью, а снижение ставки российским регулятором, представляется как дополнительный фактор, уменьшающий привлекательность российский активов и отечественной валюты.