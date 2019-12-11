https://static.news.ru/photo/5a53dbd8-1c1d-11ea-9e55-fa163e074e61_660.jpg Мелисса Джефферсон Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский журнал Time назвал главного артиста 2019 года.

Эксперты признали певицу Мелиссу Джефферсон, известную как Лиззо, главным деятелем культуры, говорится на сайте журнала.

Журнал отмечается, что её песни используют в США в рекламе гипермаркета Wallmart и сервисе доставки еды GrubHub, а также её сингл Truth Hurts стал хитом номер один.

Её звучание безотказно позитивно и невероятно запоминающееся: хиты, которые смешивают поп, рэп, ритм-энд-блюз с такими острыми мотивами, что кажется, будто они всегда были у тебя в голове, — пишут авторы журнала.

Ранее NEWS.ru писал о том, что журнал Time присвоил шведской экоактивистке Грете Тунберг звание «Человек года — 2019». На это звание претендовали президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.