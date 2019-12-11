Журнал отмечается, что её песни используют в США в рекламе гипермаркета Wallmart и сервисе доставки еды GrubHub, а также её сингл Truth Hurts стал хитом номер один.
Её звучание безотказно позитивно и невероятно запоминающееся: хиты, которые смешивают поп, рэп, ритм-энд-блюз с такими острыми мотивами, что кажется, будто они всегда были у тебя в голове, — пишут авторы журнала.
Ранее NEWS.ru писал о том, что журнал Time присвоил шведской экоактивистке Грете Тунберг звание «Человек года — 2019». На это звание претендовали президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.