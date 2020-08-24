Вышел тизер экранизации мюзикла лидера Talking Heads от Спайка Ли

https://static.news.ru/photo/59e64604-e6ac-11ea-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Телеканал HBO опубликовал тизер экранизации мюзикла бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна. Режиссёром картины выступил Спайк Ли.

Постановку Бирна сняла команда из 11 операторов. Они запечатлели все движения ансамбля из 11 человек, который постоянно перемещается по сцене вместе с инструментами.

Премьерный показ шоу пройдёт на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). На HBO премьера состоится 17 октября.

О том, что Спайк Ли взялся за экранизацию мюзикла, стало известно в феврале, писал NEWS.ru. Скорее всего, на тот момент проект уже находился на стадии постпродакшена.