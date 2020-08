Вышел тизер экранизации мюзикла лидера Talking Heads от Спайка Ли

Фото: HBO

Американский комик Ганнибал Бёресс объявил стендап-тур, в рамках которого будет давать выступления перед людьми, изолировавшимися в автомобилях. Он назвал серию гастролей Let’s See How This Goes («Посмотрим, как пойдёт»).

Бёресс проведёт концерты при поддержке компании Hotbox & Outback Presents, которая занималась организацией первого в стране тура для зрителей, соблюдающих изоляцию в машинах. В июне и июле первопроходцем выступил музыкант...