В городе Копенгаген неизвестные изрисовали статую Русалочки, персонажа из одноимённой сказки писателя Ганса Христиана Андерсена.
Вандалы нанесли граффити в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая, сообщает Reuters.
Someone spray painted The Little Mermaid with ”FREE HONGKONG“ From my understanding of HK protestersit is highly unlikely done by any of them. Waiting for further investigation from Denmark police.#StandWithHongKongpic.twitter.com/102GXW5wPY
Отмечается, что скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды Русалочка лишалась головы.
Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня. Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Кроме того, участники демонстраций выступают против вмешательства Китая в дела страны.