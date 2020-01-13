Фото: Nathalie Lieckfeld/imagebroker.com/Global Look Press

В городе Копенгаген неизвестные изрисовали статую Русалочки, персонажа из одноимённой сказки писателя Ганса Христиана Андерсена.

Вандалы нанесли граффити в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая, сообщает Reuters.

Отмечается, что скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды Русалочка лишалась головы.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня. Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Кроме того, участники демонстраций выступают против вмешательства Китая в дела страны.

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