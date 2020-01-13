https://static.news.ru/photo/a33fc404-35f1-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/imagebroker.com/Global Look Press

В городе Копенгаген неизвестные изрисовали статую Русалочки, персонажа из одноимённой сказки писателя Ганса Христиана Андерсена.

Вандалы нанесли граффити в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая, сообщает Reuters.

Someone spray painted The Little Mermaid with ”FREE HONGKONG“

From my understanding of HK protestersit is highly unlikely done by any of them.

Waiting for further investigation from Denmark police. #StandWithHongKong pic.twitter.com/102GXW5wPY — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) 13 января 2020 г.

Отмечается, что скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды Русалочка лишалась головы.