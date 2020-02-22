https://static.news.ru/photo/5e7ec5e8-5605-11ea-bbc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В воскресенье, 23 февраля, исполняется 141 год со дня рождения художника-авангардиста Каземира Малевича. По случаю знаковой для российского искусства даты Третьяковская галерея подготовила специальную программу. В этот день москвичам и гостям столицы представят перформанс «Форма звука».

Кроме того, 23 февраля в Третьяковке пройдут экскурсии по выставке, на которой представлены работы молодых художников, кураторов и дизайнеров. Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция «Про.Метод» включает в себя живописные произведения, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео. Работы посвящены анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.

После экскурсии посетители Третьяковки смогут поприсутствовать на выступлении пианиста и композитора Петра Айду. Он, подчеркнули в галерее, превратит площадку у Башни Татлина в «завод по производству звука». Сотрудники музея заметили, что «Форма звука» — это не только перформанс, но и саунд-скульптура, и музыкальная композиция.

Также на мероприятии выступит выдающийся российский перкуссионист Дмитрий Щелкин.

Он раскроет красоту звучания простых стальных форм, действуя одновременно и как академический музыкант-исполнитель, и как исследователь акустических свойств металла, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Третьяковки.

Как ранее передавал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта.