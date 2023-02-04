В Кисловодске появится статуя Чебурашки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кукла — персонаж фильма «Чебурашка»

Власти Кисловодска планируют установить скульптуру Чебурашки, заявил в разговоре с РИА Новости глава города Евгений Моисеев. Он пояснил, что статуя будет возведена на улице Карла Маркса, где происходили съемки одной из самых эффектных сцен одноименной картины 2023 года. По его словам, местные жители уже начали называть улицу Чебурашкинской.

Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса. Здесь проходили съемки одной из самых эффектных сцен кинокартины, — рассказал градоначальник.

Он добавил, что в Кисловодске появилась традиция исполнять в кинотеатре песню про день рождения вместе с героями фильма в конце просмотра.

Ранее глава Российского культурного центра в Венгрии Валерий Платонов заявил, что в Будапеште 10 февраля покажут российский фильм «Чебурашка». Он рассказал, что в кинотеатре «Урания» проходят национальные кинофестивали. По словам Платонова, представителям организации пришлось объяснять руководителям кинотеатра, что картина про ищущего друзей пушистого зверька не имеет политического подтекста.

Комедия уже стала рекордсменом в России. Картина собрала более пяти миллиардов рублей.