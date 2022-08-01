Умерла худрук хореографического ансамбля «Березка» Кольцова

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Мира Кольцова, 2018 год

На 84-ом году жизни скончалась художественный руководитель — главный балетмейстер Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова, сообщили в управлении делами президента РФ. Она бессменно руководила балетным коллективом с 1979 года.

Сегодня 1-го августа ушла из жизни народная артистка СССР, бессменный с 1979 года художественный руководитель — главный балетмейстер легендарного Государственного академического хореографического ансамбля «Березка». Жизнь Миры Михайловны неразрывно была связана со сценой, с вдохновенным искусством танца, с заботой об исконно народных традициях русской хореографии, — сообщили в управлении делами президента РФ.

«Березка» — ансамбль русского народного танца, созданный в 1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной.

27 июля умер один из ведущих солистов оперы Мариинского театра, народный артист России Юрий Марусин. В пресс-службе театра отметили, что его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия.

Артист исполнил более 50 партий как тенор, в его репертуаре были партии из отечественных и мировых опер. Эталонным остался его образ мятущегося, страдающего Германа, который Марусин создал на сцене Кировского театра — в спектакле Юрия Темирканова.