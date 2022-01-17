Телеведущий Караулов назвал виновника ограбления вдовы Градского

Телеведущий Андрей Караулов рассказал, кто, по его мнению, виноват в ограблении вдовы Александра Градского и стоит за случившимся. Он заявил, что Марина Коташенко «уже потеряла всё» и «уже должна» старшим детям музыканта 50 млн рублей. Об этом телеведущий рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Андрея Караулова, версия об инсценировке ограбления самой Мариной Коташенко — «это чушь». Он выразил сожаление, что вдова Александра Градского, с которым дружил телеведущий, решила отвезти бандитов не в тот дом музыканта, который находится по соседству с его имением, а в другой. Караулов уточнил, что у Градского было несколько домов.

Если бы Марина догадалась не к себе в дом везти бандитов, а ко мне (мы за углом живём), мы бы приняли эту компанию. Какая разница была, в чьи ворота въезжать. Они что, знают эти бандиты, в каком именно доме деньги? Мы — моя охрана, охрана моих друзей вокруг (серьёзные люди тут живут), приняли бы их по полной. Ей в голову не пришло, — поделился телеведущий.

Андрей Караулов заявил, что Марина Коташенко «потеряла всё» и теперь «уже должна» старшим сыну и дочери музыканта от другого брака 50 млн рублей — половину от похищенных злоумышленниками 100 млн рублей.

Она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой гигантской суммы. И когда откроется наследственное дело, какой-нибудь адвокат скажет: «Ну как же? После смерти человека деньги переходят под ответственное хранение близким родственникам. Они не сохранили их, у той стороны упущенная выгода. Всё, 50 млн рублей она уже должна! — рассуждает Караулов.

По мнению телеведущего, за ограблением вдовы Градского «стоит опытный человек». Караулов признался, что предсказывал такое развитие событий, при котором Марина Коташенко лишится оставшихся после смерти Александра Градского 100 млн рублей, «ещё месяц назад», и назвал виновным в этой беде самого музыканта.

Саша сам виноват. Видя, что непростые отношения у детей, жён и т.д., надо было как-то по-другому (распорядиться имуществом и накоплениями. — NEWS.ru). Ему было лень. Он даже завещания не оставил, — заключил Андрей Караулов.

Ранее председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил NEWS.ru, что не верит в версию об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, заявившей в правоохранительные органы о хищении у неё 100 млн рублей. По мнению Пашкина, который в прошлом работал старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, случившееся с Мариной Коташенко кажется ему «бредом» и «корявой постановкой».

Адвокат «Альянса адвокатов TOPgroup» Валерия Леонова рассказала, что если версию об инсценировке подтвердится, то виновные в этом лица буду привлечены к уголовной ответственности. Юрист подчеркнула, что в этом случае подозреваемым грозит наказание по ст. 306 (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ.