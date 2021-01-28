Стриженова рассказала о последней просьбе Василия Ланового

https://static.news.ru/photo/b171fcda-6229-11eb-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист СССР Василий Лановой незадолго до кончины вынашивал планы по проведению концерта в честь 50-летнего юбилея фильма «Офицеры». Об этом рассказала актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

В начале января я получила письмо от Василия Семёновича с просьбой провести концерт к 50-летию фильма «Офицеры». Мы должны были встретиться 16 февраля... Он был любим и востребован, он до конца был в строю, работал и радовал нас! Артист, человек и гражданин своей страны — Василий Семёнович Лановой! Светлая память, — написала Стриженова в Instagram.

Этой записью актриса сопроводила отрывок из легендарной кинокартины. По словам Стриженовой, это её любимый эпизод из фильма, передаёт Пятый канал.

Лановой скончался вечером 28 января на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале января. В последний день у артиста наступило резкое ухудшение состояния, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сообщалось, что он перенёс клиническую смерть.

Как писал NEWS.ru, Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с народным артистом СССР пройдёт в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где покойный служил с 1957 года, заявил директор учреждения Кирилл Крок.