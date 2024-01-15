Стало известно время и место прощания с поэтом Рубинштейном Прощание с поэтом Львом Рубинштейном пройдет 17 января в ДК «Рассвет»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном состоится в среду, 17 января, в московском ДК «Рассвет», сообщила РБК дочь поэта Мария. Церемония начнется в 12:00. При этом ранее женщина отмечала, что прощание не будет публичным.

В любом случае это все будет только для близких родственников и семьи, мы не планируем делать никакого события из этого. Это такое мамино решение, — объяснила дочь литератора.

Поэт Лев Рубинштейн скончался 14 января от травм, полученных в результате ДТП. Ему было 76 лет. Авария произошла около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где жил пострадавший. Рубинштейн попал под машину, когда переходил дорогу, после столкновения он потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Поэта доставили в реанимацию, врачи констатировали у потерпевшего перелом свода черепа.

Виновником происшествия оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде. В настоящее время он остается под подпиской о невыезде.

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что ушедший из жизни поэт своим творчеством воспитывал российских интеллектуалов и учил отличать добро от зла. По словам Лазара, дело Рубинштейна не забудется многими поколениями.