Создатель «Рика и Морти» выпустит первый мультсериал на блокчейне

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Американский телевизионный сценарист и продюсер Дэн Хармон, известный как один из создателей мультсериала «Рик и Морти», совместно c Fox создадут первый мультсериал на основе блокчейна. Об этом сообщает THR.

С показом мультсериала студия запустит NFT-компанию Blockchain Creative labs, которая будет управлять торговой площадкой для сериала. Рабочее название ленты — Krapopolis. Эта площадка будет курировать и продавать цифровые товары, начиная от NFT с уникальными персонажами и гифками, заканчивая токенами, дающими «эксклюзивный социальный опыт».

События развернутся в Древней Греции, а главные герои — это «неидеальная семья из богов, людей и монстров, которые пытаются управлять главными городами мира, не убивая друг друга». Добавим, что сериал станет первым в истории мультсериалом, полностью созданным на блокчейне, и ознаменует дебютный переход вещательной сети в бизнес NFT.

Ранее сообщалось, что американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO купила права на показ картины «Маша» российского сценариста и режиссёра Анастасии Пальчиковой.