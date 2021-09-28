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Скончался актёр Владимир Ябчаник

11:56, 29 сентября 2021
Скончался актёр Владимир Ябчаник Владимир Ябчаник Фото: Владимир Voland Ябчаник/vk.com
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Ведущий актёр российских мюзиклов Владимир Ябчаник ушёл из жизни. Ему было 56 лет. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.

Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память.., — написал шоумен.

В комментариях Шифрин уточнил, что причиной смерти Ябчаника стал инсульт.

Владимир Ябчаник работал в Московском театре мюзикла с 2013 года. Он сыграл десятки ролей в известных отечественных постановках, среди которых «Норд-Ост», «Дракула», «Преступление и наказание», «Красавица и Чудовище», We Will Rock You. В 2017-м актёра номинировали на премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл / Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в спектакле «Преступление и наказание».

Ранее сообщалось, что в Москве скончался советский и российский блюзовый музыкант, певец Николай Арутюнов. Ему было 63 года.

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