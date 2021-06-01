Ройзман раскритиковал Rammstein за «предательство поклонников»

https://static.news.ru/photo/362dfebc-c2cc-11eb-90f2-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: facebook.com/roizmangbn

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал группу Rammstein за безучастие в инциденте с россиянином, получившим 2,5 года колонии за публикацию клипа музыкантов в соцсети «ВКонтакте». Политический деятель назвал это «предательством поклонников» и заявил, что для него группы больше не существует.

Я был искренне уверен, что они заступятся. Rammstein — достаточно известная, сильная группа. У них куча сторонников. И вдруг они <...> отказались говорить на эту тему. Ну всё, для меня группы Rammstein просто не существует. То, что они сделали, — это откровенное человеческое предательство по отношению к своим поклонникам. Такие вещи нельзя прощать, — заявил Ройзман на своём YouTube-канале.

Речь идёт о ситуации Андрея Боровикова: его 29 апреля признали виновным в распространении порнографии через Интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Основой обвинения стал клип Rammstein на песню Pussy. Сексолого-культурологическая экспертиза заключила, что клип содержит порнографию и не несёт никакой культурной ценности. Боровиков же опубликовал ролик на своей странице ещё 6,5 года назад.

Ранее сообщалось, что солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своём YouTube канале новый клип Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Декорации и антураж напоминают поздний СССР. В проекте снялся российский комик Александр Ревва. Его герой — капитан милиции — сильно избил персонажа музыканта во время допроса.