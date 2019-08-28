Наружные работы по сохранению декоративных элементов и скульптур стартовали в гостинице «Пекин». В пресс-службе Мосгорнаследия сообщили, что реставрация завершится к ноябрю 2019 года.
В ходе работ на здании будут отреставрированы декоративные панно с изображением достопримечательностей Москвы, а также барельефы, пинакли, ограждения с балясинами, решётки и шпиль, передаёт «
Архитектурные элементы очистят от поздних слоёв краски, уберут трещины и сколы. Кроме того, реставраторы восстановят недостающие детали. Особое внимание будет уделено скульптурам колхозницы, рабочего, защитника и учительницы.
В реставрационные работы войдёт ремонт кирпичной кладки водосточной системы, которая в настоящее время практически не функционирует.
Как заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, здание гостиницы «Пекин» является образцом сталинского ампира. Её возвели в 1956 году на пересечении Большой Садовой и Тверской улиц по проекту архитектора Дмитрия Чечулина.
Часть интерьеров была выполнена в китайском стиле. Кроме того, долгие годы здесь работал единственный в Москве ресторан азиатской кухни.
Постройка входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Как писал News.ru, ранее в Мосгорнаследии сообщили, что по демонтажу зданий на Садовнической улице без согласования ведомство готовит материалы для возбуждения административного дела.