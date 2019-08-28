https://static.news.ru/photo/a60f6388-c9b8-11e9-9346-fa163e074e61_660.jpg Гостиница «Пекин» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Наружные работы по сохранению декоративных элементов и скульптур стартовали в гостинице «Пекин». В пресс-службе Мосгорнаследия сообщили, что реставрация завершится к ноябрю 2019 года.

В ходе работ на здании будут отреставрированы декоративные панно с изображением достопримечательностей Москвы, а также барельефы, пинакли, ограждения с балясинами, решётки и шпиль, передаёт « Интерфакс ».

Архитектурные элементы очистят от поздних слоёв краски, уберут трещины и сколы. Кроме того, реставраторы восстановят недостающие детали. Особое внимание будет уделено скульптурам колхозницы, рабочего, защитника и учительницы.

В реставрационные работы войдёт ремонт кирпичной кладки водосточной системы, которая в настоящее время практически не функционирует.

Как заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, здание гостиницы «Пекин» является образцом сталинского ампира. Её возвели в 1956 году на пересечении Большой Садовой и Тверской улиц по проекту архитектора Дмитрия Чечулина.

Часть интерьеров была выполнена в китайском стиле. Кроме того, долгие годы здесь работал единственный в Москве ресторан азиатской кухни.

Постройка входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Как писал News.ru, ранее в Мосгорнаследии сообщили, что по демонтажу зданий на Садовнической улице без согласования ведомство готовит материалы для возбуждения административного дела.