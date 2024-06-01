Рак, драки с Бабкиной и дружба с Басковым: муж Кадышевой раскрыл всю правду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

1 июня Надежде Кадышевой исполняется 65 лет. Солистка «Золотого кольца» планирует отметить день рождения в кругу семьи. Как ансамбль народной песни стал популярным, сколько лет Кадышева счастлива в браке и правда ли, что у нее была онкология, — в материале NEWS.ru.

В какой семье росла Кадышева, как она оказалась в детском доме

Надежда Кадышева родилась 1 июня в деревне Горки в Татарстане. Ее отец работал мастером на железной дороге, мать была домохозяйкой. В семье подрастали четыре дочери — Вера, Надежда, Любовь и Мария. Будущей певице было 10 лет, когда ее мать умерла.

Отец женился повторно. Старшая сестра Кадышевой Вера устроилась на работу на завод, Марию отправили к родственникам. Надя и Люба оказались в школе-интернате в Бугульме. Когда Надежда стала совершеннолетней, она уехала в Подмосковье, где тогда жила одна из ее сестер. Будущая артистка устроилась работать на ткацкую фабрику в Лобне.

Через некоторое время она смогла поступить в музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова в Москве. Уже на третьем курсе Кадышева стала выступать в составе коллектива «Россияночка» при Росконцерте. Выступления ансамбля, исполнявшего народные песни, очень нравились зрителям.

Что известно о муже и сыне Кадышевой

В студенчестве Кадышева встретила будущего мужа — Александра Костюка, который учился в институте имени Гнесиных. Он порекомендовал Надежде перевестись в его вуз, и она последовала совету. В 1983-м пара поженилась. У них один сын — Григорий.

В разговоре с NEWS.ru Александр Костюк объяснил, в чем секрет крепкого брака. По его мнению, главное, не поддаваться эмоциям.

«У нас изначально так повелось в семье, что даже в критические моменты мы никогда не повышали голос друг на друга. Разошлись по разным углам, помолчали. И эмоции схлынули. Но в целом нам просто повезло: мы с женой совпали духовно, энергетически по всем канонам этого мира», — рассказал муж певицы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Александр Костюк и Надежда Кадышева

Как появился ансамбль «Золотое кольцо»

В 1988-м Александр Костюк основал ансамбль «Золотое кольцо». Надежда Кадышева стала солисткой коллектива. Ее муж написал музыку для многих песен ансамбля. По его словам, хиты «Золотого кольца» слушают в разных городах и странах.

«Ансамбль „Золотое кольцо“ шесть раз облетел нашу Землю (если суммировать количество городов, в которых выступали с концертами на гастролях. — NEWS.ru). Мы первыми из российских коллективов попали в Штаты. Это было в 1991 году, вскоре после путча. Мы плыли на российском корабле «Академик Королев», пошили русские флаги из своих костюмов и в Сиэтл вошли с русскими флагами. Выступали перед русской общиной в США, имели огромный успех…» — с гордостью рассказал Костюк.

Как отметил муж Кадышевой, он знает истории, когда благодаря песням «Золотого кольца» люди вылечивали болезни.

«Запомнилось одно из писем, которые пачками приходили на адрес ансамбля. К примеру, женщина пишет: лежала с тяжелой болезнью, и вдруг по радио зазвучал голос Кадышевой. Прослушав песню до конца, больная встала с постели, подошла к зеркалу и сказала самой себе: я буду жить!» — поделился основатель ансамбля.

Почему Кадышева не уехала за границу

С начала 1990-х Кадышеву и ее мужа неоднократно приглашали переехать жить за границу. По словам Костюка, они всегда отказывались, так как не мечтали жить за рубежом. Супруг артистки подчеркнул, что и он, и его жена считают Россию лучшей страной в мире, так же, как и отечественные народные песни.

«Русская песня — это традиции наши и корни. У нас в России свадьбу играют — поют, юбилей — поют. В Америке называется „пати“: встали в углу, коньячка выпили, поговорили и разошлись, скукотища. У нас — сели за стол, затянули песню... Тысячи раз был прав Владимир Владимирович Путин: у нас уникальная страна. И такая же молодежь рождается. Не без чудинки, конечно. Но почудить в молодости все должны. Но они такие же цельные, как и мы», — подчеркнул музыкант.

Костюк отметил, что Кадышева хотела бы записать дуэт с SHAMAN. «С SHAMAN песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет [дуэт], будет обязательно», — пообещал он.

Основатель ансамбля отметил рост интереса в России к народной песне. По словам Костюка, у коллектива сейчас много гастролей, и «залы полны молодежи».

Что говорит о Кадышевой ее сын

Александр признался, что в молодости Кадышева уставала от долгих гастролей. Больше всего ее расстраивала необходимость оставлять маленького сына с родителями мужа в Мелитополе.

«Была забавная история. Мы вернулись из очередных длительных гастролей, и Надежда заявила: „С меня хватит, не могу больше уже выступать“. Она очень скучала по нашему сыну, которого приходилось оставлять у бабушки и дедушки. И сын, которому было лет шесть, очень серьезно сказал: „Мама, пой, раз уже начала“. Мы с женой переглянулись, и стало понятно, что будем работать дальше», — вспоминает Александр Костюк.

Григорий Костюк окончил музыкальное училище. Он работает директором театра «Золотое кольцо», который находится в Москве. Несколько месяцев назад сын Кадышевой выпустил свой дебютный альбом.

В интервью NEWS.ru он поблагодарил родителей за поддержку всех его творческих начинаний. Также Григорий рассказал о главных качествах Кадышевой.

«Матушка потрясающе готовит, очень хорошо шьет. Она выросла в детском доме, как вы знаете. У нее сложная судьба. Всего в жизни она добилась сама: благодаря сильному характеру, сильному духу и вере в нашу страну Россию. В тандеме с отцом у них рождаются песни, прославляющие нашу великую страну. Отец — большой молодец, что пишет такие песни. Все песни — авторские», — подчеркнул сын народной артистки России.

Сын Кадышевой подчеркнул, что его родители не устают от того, что и живут, и работают вместе. «У них одинаковые творческие и жизненные ценности. Любят и уважают друг друга. Поэтому и случился такой прочный семейный и плодотворный творческий союз, и они вместе уже более 40 лет», — отметил Григорий.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Надежда Кадышева, ее супруг, Александр Костюк и сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк

Правда ли, что Кадышева враждовала с Бабкиной

Ходили слухи, будто бы Надежда Кадышева и Надежда Бабкина недолюбливают друг друга и даже якобы дрались. В беседе с NEWS.ru Костюк опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что у людей, которые «занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду».

По словам супруга Кадышевой, певица не посещает светские мероприятия из-за своей скромности. «Все свое время и силы она отдает творчеству. Поэтому на тусовках вы ее редко увидите», — объяснил он.

Основатель «Золотого кольца» назвал Николая Баскова одним из самых близких друзей семьи. По словам Костюка, практически никто другой не вел концерты коллектива. Основатель ансамбля вспомнил, как Басков однажды чуть не обиделся, когда его захотели заменить на Андрея Малахова. Тогда, как отметил муж Кадышевой, Николай позвонил ему и выразил свое недовольство. Костюк решил пойти навстречу другу и отказался от Малахова в качестве ведущего.

Правда ли, что Кадышева лечилась от рака

Муж Кадышевой отказался подробно комментировать появлявшиеся в СМИ слухи об онкологическом заболевании его жены. По его словам, Надежда работает, они ездят на гастроли, и все хорошо.

Кадышева выступила после долгого перерыва в стенах Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. Она подарила музею девять сценических костюмов, в которых давала концерты. Певица отметила, что поддержка близких людей и необходимость находиться в движении помогают ей всегда хорошо себя чувствовать.

«С возрастом начинаем болеть, бубнить. Но надо заниматься спортом, питаться более обдуманно. И верить, что все будет хорошо. Я счастлива тем, что дожила до 65 лет», — призналась исполнительница народных песен.

Читайте также:

«Тетушки, которые уже свое спели»: Шаляпин о Бабкиной и Кадышевой

Режиссер Бояков: Бабкина и Кадышева не являются русскими народными певицами

«Здорово, когда ломают двери»: Волочкова о погроме в театре Кадышевой

Представитель Бабкиной ответил на слухи о драке певицы с Кадышевой

Госдума хочет победить протесты песнями Кадышевой