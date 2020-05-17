«Пухляш» из клипа Little Big занял вторую строчку рейтинга Forbes

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Работавший с Little Big танцор Дмитрий Красилов, известный в Сети как Пухляш, попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет.

Больше всего голосов в этой номинации набрал актёр Никита Кукушкин — 16,6%. Красилов получил 12,1% читательских симпатий.

Как отмечают редакторы издания, выбор пользователей будет учтён экспертами при определении итогового списка, который они опубликуют на сайте во второй половине мая.

Дмитрию Красилову 25 лет, он родом из города Заринск Алтайского Края и с детства занимается танцами. Два года назад он переехал в Москву. Молодой человек снимался в эпизодах сериалов и фильмов («Вторжение», «Притяжение 2», «Ивановы Ивановы», «Универ. Новая общага», «СашаТаня»). Известность он приобрёл после клипа на написанную для Евровидения песню UNO.

Читательское голосование для рейтинга Forbes проходило в течение недели с момента публикации лонг-листа из 100 претендентов на участие в рейтинге 21 апреля. Всего за «молодых и перспективных» отдали почти 94 тысяч голосов.

Песенный конкурс Евровидение, который должен был пройти в Нидерландах весной 2020 года, отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него в онлайн-формате прошло шоу «Евровидение: Европа зажигает огни». Участники из всех стран смогли представить себя и обратиться к зрителям. Что сказали россияне из группы Little Big, и что стало для зрителей главным разочарованием шоу — можно узнать из материала NEWS.ru.