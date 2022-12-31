Первая ведущая программы «Время» сделала замечание Екатерине Андреевой

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Екатерина Андреева

Диктор советского телевидения Анна Шатилова в разговоре с NEWS.ru дала совет ведущей Первого канала Екатерине Андреевой. По ее мнению, стоит интонационно поменять подачу, чтобы «поставить точку в конце предложения».

Она заканчивает предложения вопросом интонационно, а должна быть точка в конце каждого предложения. Я в свое время начинала в молодежной группе радио, моим педагогом была Ольга Сергеевна Высоцкая, народная артистка СССР, основательница профессии радиодиктора. Она очень обращала внимание как раз на это. Закончилось предложение — ставишь точку, — пояснила Шатилова.

Диктор также предположила, что Андреева читает текст именно с такой интонацией из-за скорости суфлера, и добавила, что не знает, примет ли ведущая данное замечание к сведению.

Возможно, суфлер идет слишком быстро, и приходится именно так читать, но мне хочется пожелать Кате заканчивать предложения точкой, а не вопросом, — подытожила Шатилова.

Ранее Андреева рассказала, как ей удалось сохранить спокойствие во время акции с антивоенным плакатом прямо в студии Первого канала. Она держалась до последнего и продолжала читать текст новости, несмотря на скачущую позади нее активистку. Секрет Андреевой прост — «стоять, как скала». Этому ее научила йога.