Пахмутову экстренно госпитализировали: что с ней, как пережила смерть мужа Mash: у композитора Александры Пахмутовой выявили COVID-19

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Александра Пахмутова

Композитора Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Что у нее за болезнь, как она отреагировала на смерть супруга — поэта-песенника Николая Добронравова?

Что случилось с Пахмутовой, почему госпитализировали

По данным Telegram-канала Mash, композитор на днях была госпитализирована в одну из больниц столицы. Медики диагностировали у Пахмутовой заражение коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Telegram-канал, композитор находится в состоянии средней тяжести. COVID-19 дал осложнения.

«Лежит она в инфекционном отделении — с болью в горле, сухим кашлем и повышенной температурой. Также есть осложнения. Это проблемы с сердцем и сухой плеврит (воспалительное заболевание на оболочке легких)», — отмечается в сообщении.

Болеет ли Пахмутова COVID-19

Директор Культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг информацию о выявлении коронавируса у артистки. По его словам, композитор сейчас лечится от простудного заболевания и находится под присмотром врачей. COVID у нее не обнаружили.

«Мы действительно болеем, это простудное заболевание. Ковид никакой не был подтвержден и не подтверждается. Просто под присмотром врачей лечимся, чтобы не заниматься самолечением», — заявил Малышко в комментарии ТАСС.

В беседе с RT директор фонда также подтвердил, что Пахмутовой делали тест ПЦР и результат оказался отрицательным.

«В СМИ пишут очень много неправды. Никакого ковида у нас нет даже близко. И сердечных проблем тоже. Да, Александра Николаевна госпитализирована, у нее простуда с привычными для нее симптомами», — рассказал он.

Малышко добавил, что решение положить Пахмутову в больницу мотивировано тем, чтобы она была под наблюдением медиков, учитывая ее возраст.

«Мы решили положить ее в больницу, чтобы она была на всякий случай под наблюдением врачей и это быстрее прошло, потому что нужно учитывать еще и возраст», — сообщил он RT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Пахмутова

Что ранее сообщалось о здоровье Пахмутовой

Несколькими днями ранее Mash сообщил, что Пахмутову экстренно госпитализировали в Москве. Telegram-канал уточнял, что у 94-летней женщины мог случиться сердечный приступ.

«По нашей информации, к медикам Александра Николаевна обратилась сама из-за плохого самочувствия. В поликлинике врачи поставили предварительный диагноз и вызвали скорую. Сейчас народная артистка СССР в больнице», — отмечалось в публикации от 7 декабря.

Евгений Малышко в комментарии NEWS.ru заявил, что информация о госпитализации композитора не соответствует действительности.

«С ней все в порядке, новости о госпитализации — это вранье. Не нужно верить слухам», — сказал он.

Как Пахмутова пережила смерть Добронравова

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался 16 сентября на 95-м году жизни. В браке с Пахмутовой он прожил 67 лет.

О смерти супруга Пахмутова узнала на следующий день — близкие родственники опасались ее реакции. Как сообщал Telegram-канал SHOT, народная артистка Советского Союза впала в глубокую депрессию после кончины мужа.

Ссылаясь на источники в близком окружении пианистки, SHOT писал, что Пахмутова каждый день плачет, а переживания могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«После смерти мужа Пахмутова до сих пор переживает и говорит, что больше „никому не нужна“. Сейчас с ней рядом постоянно находятся две сиделки и помощник, навещает подруга. Настроение Александре Николаевне поднимают только воспоминания о муже — каждый день она слушает их совместные песни, смотрит фотографии и рассказывает, как сильно любила Николая Николаевича. Близкие окружают ее заботой и пытаются помочь справиться с депрессией, но пока это едва ли удается», — отмечалось в публикации от 29 сентября.

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