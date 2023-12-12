«Он не боролся»: Энистон о последних словах Мэтью Перри перед смертью Дженнифер Энистон говорила с Мэтью Перри за несколько часов до его смерти

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Мэттью Перри и Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о том, что разговаривала с коллегой по сериалу «Друзья» Мэтью Перри за несколько часов до его смерти, пишет Daily Express. По ее словам, актер был счастлив и сообщил о желании остаться в памяти поклонников. Энистон отметила, что в то время Перри не боролся с зависимостями и даже бросил курить.

Я переписывалась с ним в то утро, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся [с зависимостями]. Он был счастлив. Как он и сказал, он хотел бы, чтобы его помнили. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму — это все, что я знаю, — сообщила Энистон.

Ранее 56-летняя американская актриса Джулия Робертсназвала душераздирающей смерть Перри, с которым у нее был трехмесячный роман в 1995 году. Звезда «Красотки» заявила, что ее сердце разрывается от осознания того, что 54-летний Перри безвременно умер в таком молодом возрасте. Робертс призвала зрителей ценить жизнь и мыслить позитивно.

Ранее сообщалось, что Перри скончался от остановки сердца в джакузи. Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.

Утром он занимался спортом — играл в пикбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не было зафиксировано. Актер был самым молодым среди коллег по сериалу.