Норкин начал эфир «Места встречи» с шутки впервые после смерти жены

https://static.news.ru/photo/586b5ed6-b05b-11ea-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Норкин вернулся к съёмкам на телевидении спустя десять дней после похорон жены. Ведущий даже удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир очередного «Места встречи».

Слышал, что после 9 июня москвичей, остающихся дома, будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции, — с места в карьер развеял напряжение в студии Норкин.

Шутку подхватил коллега ведущего Иван Трушкин, пояснивший, что Норкина просто «слишком долго не было». Как видно из комментариев к видео, поначалу зрители насторожились, но после отметили, что ведущий держится очень стойко, профессионально и ничем не выдаёт своих глубоких личных чувств и эмоций на камеру.

Юлия Норкина умерла 5 июня от инфаркта. Она очень переживала из-за детей и ситуации с коронавирусом, что могло спровоцировать сильный стресс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруг недавно умершей от инсульта на 53-м году жизни радиоведущей Юлии Норкиной поделился в Instagram фотографией раритетной чугунной печи, которую незадолго до смерти купила жена для их загородного дома.