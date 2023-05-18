«Ночь музеев» в 2023 году в Москве. Куда сходить, что посмотреть, послушать Вечером 20 мая столичные музеи и арт-площадки откроют свои двери в рамках ежегодной международной акции

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В российских культурных учреждениях 20 мая начнётся ежегодная акция «Ночь музеев». В этот день (точнее — вечер и ночь) на разных площадках страны состоятся выставки и спектакли, мастер-классы и экскурсии, семинары и концерты. NEWS.ru отобрал самые интересные из подобных мероприятий, которые можно будет посетить в ближайшую субботу.

В Дарвиновском музее представят граффити-проект, экскурсию и показ

На площадке Дарвиновского музея (ул. Вавилова, д. 57, стр. 1) с 19:00 до 23:00 будет представлен граффити-проект «ДеревА». Посетителей ждут выставки, мастер-классы, лекции, дискуссии.

«Сердцевина проекта — граффити на Крыше. Изображения будут „произрастать“ постепенно, по одному в несколько дней, а этой волшебной ночью — прямо на глазах посетителей. Герои граффити-портретов — Черёмуха, Дуб, Ясень, Берёза, Рябина, Клён, Тополь, Липа, Лиственница, Яблоня — наиболее распространённые деревья столицы, подарившие названия московским топонимам», — рассказывают организаторы.

Граффити-художники раскроют секреты уличного искусства и проведут бесплатные мастер-классы.

Фото: museumsnight.moscow Открытие граффити-проекта «ДеревА»

Другая акция в Дарвиновском музее — это экскурсия «Деревья на карте города: некаменные джунгли». На ней художник и ботаник Наталья Алаторцева расскажет о картах деревьев: зачем они горожанам и городу, кто и как их делает.

Помимо этого, музей покажет свето-видео-музыкальную программу «Живая планета». Это 20-минутная инсталляция, рассказывающая о 4,5-миллиардной истории развития жизни на Земле и эволюции.

А ещё в Дарвиновском музее состоится кураторская экскурсия культуролога Марты Яраловой «В пространстве контура», которая предложила художникам вспомнить школьную практику заполнения контурных карт и наполнить пустоту внутри контура по своему усмотрению.

«Для участников выставки художественный жест в границах контура является переосмыслением детского опыта и исследованием широких возможностей картографирования — не только реальных пространств, но и практик, путей, образов. Пространство выставки, в свою очередь, становится контурной картой художественных жестов, большая часть из которых выполнена участниками специально для проекта», — сказано в описании проекта.

В усадьбе Кусково пройдут гулянья

Посетители усадьбы Кусково (ул. Юности, д. 2) с 19:00 до 00:00 смогут прогуляться по старинному парку. Там пройдет выставка — акция под открытым небом «Стекло и керамика в старинном парке». А с 19:00 до 20:00 можно посетить концерт классической музыки вокального ансамбля «Нега». В павильоне «Грот» откроется выставка «Гротическое искусство. Новые поступления». Помимо этого в усадьбе пройдут бесплатные экскурсии по архитектурно-парковому ансамблю.

Фото: museumsnight.moscow В усадьбе Кусково пройдут гуляния

В галерее «Краснохолмская» будут экспериментировать со звуками

Москвичи и гости столицы, оказавшиеся в галерее «Краснохолмская» (Краснохолмская набережная, д. 1/15), с 19:00 до 20:00 смогут посетить выставку «Звучит». Она посвящена различным способам организации звука во времени и пространстве посредством разнообразных устройств.

«Выставка „Звучит“ ставит своей задачей показать различные подходы к работе со звуком и формой, представит зрителю-слушателю звуковые объекты, DIY-устройства и технологии, авторские звуковые и музыкальные инструменты, программы и аппы, патчи, видео (в том числе документация), инсталляции, смешанные медиа, VR, Notgames», — рассказывают организаторы.

В Доме русского зарубежья проведут средневековые песнопения

Концерт Stabat Mater состоится в Доме русского зарубежья имени Солженицына (ул. Нижняя Радищевская, д. 2) с 19:00 до 21:00. Присутствующие смогут послушать старинную европейскую музыку и средневековые песнопения.

На площадке Дома русского зарубежья пройдет лекция-экскурсия «Под покровительством дома Карагеоргиевичей. Русские эмигранты в Югославии в 1920–1930-е годы».

В Центре толерантности расскажут про бухарских евреев

Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А) с 22:00 до 03:00 открывает свои двери, чтобы показать всем желающим выставку «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» и главный выставочный проект года «На языке правил и исключений. Наука и искусство». В рамках программы посетители побывают на тематических экскурсиях, узнают, как звучит музыка азиатских степей, и получат предсказание от искусственного интеллекта.

Фото: museumsnight.moscow В Центре толерантности расскажут про бухарских евреев

В 23:00 актер театра и кино Павел Деревянко в рамках традиционного проекта «Внеклассные чтения» прочтет собравшимся «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина». Кроме этого, в библиотечном пространстве центра любой желающий сможет оставить свою книгу и выбрать взамен другую, а также получить скидку 15% на покупки в Лавке музея.

Кроме этого, в Центре толерантности пройдет ночной любительский турнир по пинг-понгу, а также музейное ралли «Тур Культур», организованное Музеем транспорта Москвы — 21 экипаж ретроавтомобилей вместе с представителями музеев отправится в тур по разным площадкам столицы.

В Музейном ралли примут участие Музей архитектуры имени Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства и ГМЗ «Царицыно».

В Коломенском презентуют книгу

На выставке «10 дней из жизни музея-заповедника „Коломенское“», приуроченной к 100-летнему юбилею музея, состоится презентация двухтомника «Коломенское-100» (проспект Андропова, д. 39, стр. 69) в 19:00.

«Об истории места, о фондовой коллекции и о людях, которые работали в Коломенском, расскажет 51 эссе. Авторами выступили сотрудники музея-заповедника — хранители, историки, искусствоведы, многие из них работают в музее не одно десятилетие. Тексты сопровождаются архивными фотографиями, многие из которых представлены публике впервые. Презентация юбилейного издания состоится во Дворце царя Алексея Михайловича в Хоромах младших и средних царевен», — рассказывают организаторы.

В музее музыки откроется выставка «Со своей колокольни»

Российский национальный музей музыки (ул. Фадеева, д. 4) с 19:00 до 21:00 совместно с Всероссийским историко-этнографическим музеем (Торжок, Тверская область) презентуют экспериментальный мультимедийный проект «Со своей колокольни».

«Гости смогут узнать, что общего между коклюшками для плетения кружев и маракасом, заметить сходство между прялкой и лирой. Заглянув в гадальное зеркальце, смогут увидеть и услышать зеркало с музыкальным механизмом, сравнить игрушки, предметы быта, рабочие и музыкальные инструменты разных регионов России и постсоветского пространства», — рассказывают организаторы экспозиции.

В Доме Бурганова проведут экскурсию с фонарями

Московский Государственный музей «Дом Бурганова» (Большой Афанасьевский пер., д. 15, стр. 9) в 21:30 организует бесплатную обзорную экскурсию с фонариками. Посетители увидят скульптурно-архитектурный ансамбль, созданный скульптором, доктором искусствоведения и педагогом Александром Бургановым, познакомятся с современным искусством, узнают, что такое сюрреализм, а также познакомятся с графическими работами, в которых «наиболее ярко представлен мир удивительных и парадоксальных образов, в которых существует Бурганов и его мастерская-музей».

Фото: museumsnight.moscow В Доме Бурганова проведут экскурсию с фонарями

В Доме Гоголя организуют музыкальный пикник и экскурсию

В театральной гостиной Дома Гоголя (Никитский бульвар, д. 7А) с 23:30 до 23:30 коллектив Picnic Quintet сыграет французскую и бразильскую музыку в стилях босса-нова и джаз. А в 20:00 музей приглашает отправиться в путешествие «Дорогами Гоголя».

«Участники экскурсии воссоздадут московские маршруты писателя, проедут дорогами Гоголя от дома к дому, увидят сохранившиеся адреса его современников, поговорят об утраченных памятниках нашей истории. Согласно гоголевской литературной традиции, дорогой соединятся разбросанные по карте современной Москвы адреса, хранящие память о писателе, — не быстрой автомобильной, а самокатной, обладающей примерно такой же скоростью, как бричка из „Мертвых душ“», — сообщают организаторы.

В 21:00 в сквере Дома Гоголя состоится спектакль-перформанс «Майская ночь» по мотивам одноимённой повести Николая Гоголя от Молодёжного театра «Ника».

В музее Цветаевой покажут спектакль

Показ спектакля «Другая музыка Марины» состоится в Музее Марины Цветаевой (переулок Чернышевского, д. 4, стр. 2) в 21:00. Постановка, как обещают организаторы, «дает возможность не только прикоснуться к удивительной автобиографичной прозе Марины Ивановны Цветаевой, но и понять, откуда родилась эта песенность и музыкальность Марины, узнать о Цветаевой нечто большее, нежели нам преподавали в школе».

На другой площадке (Борисоглебский переулок, д. 6, стр. 1) в 19:00 состоится экскурсия по выставке «Дом необычайной судьбы».

Фото: Russian Look/Global Look Press В Музее Цветаевой покажут спектакль

На ВДНХ Музей транспорта проведет экскурсии

Музей транспорта Москвы проведет на ВДНХ (проспект Мира, д. 119, стр. 26, павильон «Транспорт СССР») с 18:00 до 22:00 серию бесплатных экскурсий по выставке «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра».

«Выставка о том, как пассажиры и их потребности изменяли транспортную и городскую среду, начиная со второй половины XX века. Посетители узнают и о том, какие преобразования готовятся в сфере перевозок в ближайшем будущем и много всего интересного», — рассказывают в музее.

В музее Тимирязева будут работать с микроскопами

В Государственном биологическом музее имени Тимирязева (ул. Малая Грузинская, д.15) в 19:30 и 20:30) состоится занятие с микроскопами и бинокулярами «Весенний лес под микроскопом». Посетителям предложат посмотреть, как устроены растения и их части. Занятие проводится в специальной лаборатории музея «Прозрачная наука».

В Пушкинском музее презентуют книгу

В Государственном музее Пушкина (ул. Пречистенка, д. 12/2) в 19:00 помимо обзорной экскурсии пройдет презентация книги «Жили-были сказки», которую представит филолог и писатель Анна Хрусталева.

«Труд является авторским литературным переложением 26 народных преданий: кавказских, азиатских, скандинавских, славянских и т. д. Есть тут и смешные побасенки, больше смахивающие на анекдоты, и поучительные мудрые истории со „вторым дном“, и печальные романтические легенды о любви и смерти», — рассказывают организаторы.

В музее Маяковского покажут спектакль по Довлатову

Государственный музей Маяковского (Студенецкий пер., д. 6, кв. 20) с 19:00 до 21:00 пройдут обзорные экскурсии, как и на другой площадке (Красная Пресня, д. 36, кв. 24). Там же, на Красной Пресне, в 19:00 состоится литературный спектакль «Довлатов. Запеченный в глине», основанный на рассказе Сергея Довлатова «Старый петух, запеченный в глине».

Фото: museumsnight.moscow В Музее Маяковского покажут спектакль по Довлатову

В музее Даля расскажут о Лебедеве-Кумаче

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Зубовский бульвар, д. 15, стр. 1) в 19:00, 21:00 и 23:00 организует творческие встречи с создателями экспозиции «Тот, кто с песней», приуроченной к 125-летию советского поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача. В музее отмечают, что это «первая масштабная попытка рассказать музейными средствами о жизни и творчестве главного советского поэта-песенника 1930–1940-х годов».

В Бауманском саду расскажут про испанский авангард

Сад имени Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 3) подготовил авторскую экскурсию литературоведа, искусствоведа и историка философии Аси Занегиной «Призраки Гойи, Дали и Эль Греко. Испанская мистика и искусство на выставке Дали и Пикассо».

«Участники окунутся в таинственные миры испанской мистики, поговорят о мрачных рассказах испанских писателей и „тёмной поэзии“, обсудят, как испанские художники пытались отразить на своих полотнах „чёрную ночь души“, а также посмотрят на подлинные мистические работы Сальвадора Дали в рамках выставки „Дали и Пикассо“ от фонда „Искусство наций“», — обещают организаторы.

В галерее «Беляево» покажут, как делать самиздат

Мастер-класс «Самиздат: история в трех страницах» пройдёт в галерее «Беляево» (ул. Профсоюзная, д. 100 в 19:00. Акция будет организована «для тех, кто когда-нибудь хотел сочинить свою историю».

«Самиздат — это малотиражное произведение, позволяющее авторам воплотить свои идеи в жизнь. Участники мастер-класса научатся писать собственную историю, поместить ее на страницы самодельной книги и проиллюстрировать. По итогам мастер-класса получится небольшое рукотворное произведение, которое можно подарить другу или оставить себе на память. Все зависит от воображения автора», — рассказывают в галерее.

Что такое «Ночь музеев», когда она проводится

Акцию «Ночь музеев» ежегодно проводят в ближайшие выходные к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Основная её цель — привлечь в культурные учреждения больше посетителей, приобщить людей к искусству и раскрыть потенциал современных арт-институций.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Впервые акция прошла в Берлине в 1997 году

Впервые акция прошла в Берлине в 1997 году, а через два года во Франции придумали акцию «Весна музеев». В 2001 году в ней уже участвовало 39 стран Европы и Америки, в 2005 году «Весна музеев» переросла в «Ночь музеев». В России первым последователем этой традиции стал Красноярский музейный центр, который открыл свои двери ночью в 2002 году. Сегодня свои двери в рамках «Ночи музеев» открывают тысячи арт-площадок по всему миру, в том числе и в РФ.

В 2023 году большинство мероприятий в Москве стартуют в субботу, 20 мая, в 18:00. Они пройдут в музеях, выставочных центрах, театрах, галереях и других культурных учреждениях. Подробности обо всех экспозициях, показах, концертах, экскурсиях и арт-акциях можно узнать на специальном сайте.