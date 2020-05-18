18 мая в мире отмечают Международный день музеев. К празднику уже несколько лет приурочена «Ночь музеев», когда многие культурные центры мира открыты для посетителей бесплатно почти до утра. В 2020 году акция впервые проходит в онлайн-формате, так как экспозиции недоступны из-за пандемии коронавируса. Трансляции и записи уже прошедших экскурсий можно увидеть на портале культурного наследия culture.ru. О том, чем интересны онлайн-походы по музеям, в материале NEWS.ru.