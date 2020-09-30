На острие: в столице открывается ММКФ-2020

1 октября в столице открывается 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), перенесённый с апреля из-за пандемии коронавируса. В конкурсной программе представлены 13 фильмов из России, Турции, Израиля, Румынии, Бразилии, Индии, Казахстана, Южной Кореи и Великобритании.
Председатель жюри основного конкурса — российский режиссёр, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Оценивать фильмы также будут кинокритик из Великобритании Брайан Вайнер, работающий в Швейцарии и Румынии режиссёр и продюсер Александр Йорданеску, египетский журналист, режиссёр, продюсер Махмуд Солиман, российская актриса Марина Александрова и другие эксперты.
В основном конкурсе участвуют четыре российские киноленты: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Мелодия струнного древа» Ирины Евтеевой, а также «На дальних рубежах» Максима Дашкина.
Откроет фестиваль российская картина «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина, а закроет — фильм «На острие» Эдуарда Бордукова. Кроме того, в рамках ММКФ пройдут внеконкурсные программы и ретроспективы.
О том, как проходит фестиваль, — в фотогалерее NEWS.ru.
Главный приз кинофестиваля - «Золотой Святой Георгий»
Евгений Биятов/РИА Новости
«Гильда» (Великобритания)
Odds On Productions
«Дочь рыбака» (Россия, Азербайджан)
nonstopkino.ru
«Как сыр в масле» (Израиль)
GuruMaya Productions
«Гагарин» (Франция)
Haut et Court
«Предвыборная кампания» (Румыния)
Rova Film
«Спайс бойз» (Белоруссия)
LoonaFilm
«Распоряжение» (Бразилия)
Lereby Productions
«Гипноз» (Россия)
Мармот-фильм
«Судьба» (Казахстан)
«Блокадный дневник» (Россия)
Киностудия Сентябрь
«Мелодия струнного дерева» (Россия)
Proline Film
«Растворяться» (Южная Корея, Казахстан)
Kim Ki-Duk Film
«Бесплодная невеста» (Индия)
NC Producsion
«Твари, цепляющиеся за соломинки» (Южная Корея)
Megabox Plus M
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