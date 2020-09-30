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Главный приз кинофестиваля - «Золотой Святой Георгий»
Культура

На острие: в столице открывается ММКФ-2020

08:11, 01 октября 2020
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

1 октября в столице открывается 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), перенесённый с апреля из-за пандемии коронавируса. В конкурсной программе представлены 13 фильмов из России, Турции, Израиля, Румынии, Бразилии, Индии, Казахстана, Южной Кореи и Великобритании.

Председатель жюри основного конкурса — российский режиссёр, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Оценивать фильмы также будут кинокритик из Великобритании Брайан Вайнер, работающий в Швейцарии и Румынии режиссёр и продюсер Александр Йорданеску, египетский журналист, режиссёр, продюсер Махмуд Солиман, российская актриса Марина Александрова и другие эксперты.

В основном конкурсе участвуют четыре российские киноленты: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Мелодия струнного древа» Ирины Евтеевой, а также «На дальних рубежах» Максима Дашкина.

Откроет фестиваль российская картина «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина, а закроет — фильм «На острие» Эдуарда Бордукова. Кроме того, в рамках ММКФ пройдут внеконкурсные программы и ретроспективы.

О том, как проходит фестиваль, — в фотогалерее NEWS.ru.

Главный приз кинофестиваля - «Золотой Святой Георгий»

Евгений Биятов/РИА Новости

«Гильда» (Великобритания)

Odds On Productions

«Дочь рыбака» (Россия, Азербайджан)

nonstopkino.ru

«Как сыр в масле» (Израиль)

GuruMaya Productions

«Гагарин» (Франция)

Haut et Court

«Предвыборная кампания» (Румыния)

Rova Film

«Спайс бойз» (Белоруссия)

LoonaFilm

«Распоряжение» (Бразилия)

Lereby Productions

«Гипноз» (Россия)

Мармот-фильм

«Судьба» (Казахстан)

«Блокадный дневник» (Россия)

Киностудия Сентябрь

«Мелодия струнного дерева» (Россия)

Proline Film

«Растворяться» (Южная Корея, Казахстан)

Kim Ki-Duk Film

«Бесплодная невеста» (Индия)

NC Producsion

«Твари, цепляющиеся за соломинки» (Южная Корея)

Megabox Plus M

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