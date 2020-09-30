На острие: в столице открывается ММКФ-2020

1 октября в столице открывается 42-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), перенесённый с апреля из-за пандемии коронавируса. В конкурсной программе представлены 13 фильмов из России, Турции, Израиля, Румынии, Бразилии, Индии, Казахстана, Южной Кореи и Великобритании.

Председатель жюри основного конкурса — российский режиссёр, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Оценивать фильмы также будут кинокритик из Великобритании Брайан Вайнер, работающий в Швейцарии и Румынии режиссёр и продюсер Александр Йорданеску, египетский журналист, режиссёр, продюсер Махмуд Солиман, российская актриса Марина Александрова и другие эксперты.

В основном конкурсе участвуют четыре российские киноленты: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Мелодия струнного древа» Ирины Евтеевой, а также «На дальних рубежах» Максима Дашкина.

Откроет фестиваль российская картина «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина, а закроет — фильм «На острие» Эдуарда Бордукова. Кроме того, в рамках ММКФ пройдут внеконкурсные программы и ретроспективы.

О том, как проходит фестиваль, — в фотогалерее NEWS.ru.